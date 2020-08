Đại tá Nguyễn Viết Giang giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Lai Châu

Trong hai ngày 16 - 17/8, Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và ông Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu dự và chỉ đạo đại hội.

Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã bầu 20 cán bộ vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ với 6 người, gồm các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành và Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ công an tỉnh Lai Châu trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu phải quán triệt sâu sắc và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, tỉnh Lai Châu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Là địa bàn chiến lược, trọng yếu về an ninh trật tự, nên Đảng bộ Công an Lai Châu phải xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, giải pháp trọng tâm trên từng lĩnh vực công tác công an; tiếp tục xây dựng và nâng cao năng lực, sức chiến đấu các tổ chức cơ sở Đảng, cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát phải được coi là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng.

Đại biểu dự đại hội thống nhất cao với các mục tiêu, giải pháp Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng Công an Lai Châu trong sạch, vững mạnh; bảo đảm an ninh trật tự; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu đề ra nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an Trung ương về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hướng về cơ sở; nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Lai Châu, Đảng bộ Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện toàn diện các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả. Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ công an Lai Châu quan tâm, chú trọng.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được thực hiện nghiêm túc, qua đó, lực lượng Công an Lai Châu đã điều tra, làm rõ 782/939 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 1.221 đối tượng; phát hiện bắt giữ gần 1.500 vụ, với 1.868 đối tượng phạm tội ma túy, thu hơn 68kg heroin, hơn 66kg thuốc phiện, trên 34kg ma túy tổng hợp; triệt phá hơn 155.600 m2 diện tích trồng cây thuốc phiện; phạt hành chính gần 300 vụ việc về kinh tế, môi trường với số tiền phạt 3,5 tỷ đồng…/.