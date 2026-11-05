Đại tướng Lương Tam Quang trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành tặng cho đảng viên; là sự ghi nhận của Đảng đối với công lao, đóng góp của đảng viên cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là biểu tượng cao quý về sự kiên trung, phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của đảng viên với Đảng.

Đợt tặng Huy hiệu Đảng 7/11/2026 này, toàn Đảng bộ tỉnh Hưng Yên có 3.753 đảng viên (trên tổng số hơn 185 nghìn đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh) được nhận Huy hiệu Đảng; trong đó có 18 đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự và trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Lương Tam Quang đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến 5 đồng chí đảng viên lão thành của tỉnh Hưng Yên. Dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Tỉnh ủy Hưng Yên đã trao quà tặng các đảng viên được nhận Huy hiệu.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Lương Tam Quang chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn đến các đồng chí đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng hôm nay.

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh: 80 năm tuổi Đảng là một dấu mốc đặc biệt, rất đáng trân trọng trong cuộc đời của người đảng viên. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng mà các đồng chí vinh dự đón nhận hôm nay không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của mỗi cá nhân, mà còn là biểu tượng sinh động của lòng trung thành, ý chí kiên định và sự thủy chung với lý tưởng cách mạng.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ.

“Đảng ta luôn trân trọng và ghi nhớ những đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên đi trước. Những thành quả mà chúng ta có được hôm nay là kết tinh công sức, trí tuệ, mồ hôi, nước mắt và cả sự hy sinh của biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong đó có sự đóng góp rất đáng trân trọng của các đồng chí được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng hôm nay”, Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định.

Đại tướng Lương Tam Quang mong muốn, các đồng chí với bề dày thành tích và kinh nghiệm của mình tiếp tục quan tâm, theo dõi và đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; bằng kinh nghiệm, uy tín và tình cảm của mình, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong, gương mẫu, giáo dục, động viên con cháu và thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, sống có lý tưởng, có trách nhiệm với quê hương, đất nước; cùng góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Hưng Yên ngày càng vững mạnh.