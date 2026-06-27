Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ khu vực phía Nam

Dự chương trình có đồng chí: GS, TS Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm TCCT; Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lưu Phước Lượng, nguyên Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Cùng dự có các đại biểu lãnh đạo TP Hồ Chí Minh; Quân khu 7, Quân khu 9, các cơ quan chức năng của TCCT; lãnh đạo các hội văn học nghệ thuật Trung ương và địa phương; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cùng đông đảo văn nghệ sĩ tiêu biểu trong và ngoài Quân đội khu vực phía Nam.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị, văn học, nghệ thuật trong Quân đội luôn bám sát đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, cùng các chỉ thị, hướng dẫn của Quân đội về công tác tuyên huấn, văn hóa văn nghệ trong tình hình mới. Hoạt động sáng tác có sự chuyển biến tích cực, đa dạng hình thức thể hiện. Nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật đã phản ánh chân thực, sinh động phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong quá khứ và hiện tại…

Các cơ quan báo chí, xuất bản trong Quân đội không chỉ thực hiện tốt chức năng thông tin, định hướng dư luận, mà còn chủ động giới thiệu, quảng bá nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật nổi bật. Ngoài ra, báo chí - xuất bản Quân đội còn tích cực ứng dụng công nghệ số trong biên tập, thiết kế, phát hành, triển khai các ấn phẩm điện tử, giao lưu tác giả - tác phẩm trên nền tảng mạng xã hội; qua đó mở rộng không gian tiếp cận, đưa sách, báo đến gần hơn với độc giả, nhất là độc giả trẻ.

Nhiều chuyên mục chuyên sâu về văn hóa, văn học, nghệ thuật trên Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Thư viện Quân đội... đã trở thành diễn đàn tin cậy, nuôi dưỡng tình yêu văn học cách mạng và khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Các nghệ sĩ tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, nhà văn Trịnh Bích Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Hình tượng Bộ đội Cụ Hồ từ lâu đã là mạch ngầm phù sa màu mỡ, nuôi dưỡng biết bao thế hệ sáng tạo nên nền văn học, nghệ thuật Việt Nam, trong đó văn học luôn giữ vị trí trọng yếu. Người lính hôm nay không chỉ dừng lại ở biểu tượng của lòng quả cảm, của ý chí chiến đấu giải phóng dân tộc, mà luôn là lực lượng xung kích, trụ cột vững chắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước vươn lên mạnh mẽ.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho rằng, văn học nghệ thuật Quân đội đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển văn hóa của TP Hồ Chí Minh. Các thế hệ nghệ sĩ - chiến sĩ đã bám sát thực tiễn, khắc họa đậm nét vẻ đẹp và phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật đặc sắc, khẳng định vai trò là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Sau khi nghe phát biểu của đại diện các cơ quan quản lý văn hóa, văn nghệ sĩ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ niềm xúc động và trân trọng những tình cảm và chia sẻ của các đại biểu tại buổi gặp mặt; đồng thời nhấn mạnh, buổi gặp mặt là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 50 năm TP Hồ Chí Minh mang tên Bác.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, văn học, nghệ thuật luôn là một bộ phận đặc biệt quan trọng của đời sống tinh thần xã hội; đội ngũ văn nghệ sĩ là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, có vai trò to lớn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa các giá trị chân - thiện - mỹ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bồi đắp khát vọng phát triển đất nước.

Những tác phẩm viết về lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ đã góp phần quan trọng giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan gian trưng bày sách tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Chủ nhiệm TCCT cũng cho biết, Bộ Quốc phòng đang đề nghị công nhận 33 số Báo Quân đội nhân dân xuất bản tại mặt trận Điện Biên Phủ (năm 1954) là Bảo vật quốc gia. Trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và sứ mệnh nghề nghiệp; sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh chân thực công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chương trình Gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ khu vực phía Nam năm 2026 tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với đội ngũ văn nghệ sĩ; đồng thời tạo diễn đàn để các văn nghệ sĩ, nhà khoa học và các nhà quản lý văn hóa trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gặp mặt các nghệ sĩ.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức kỳ vọng đội ngũ văn nghệ sĩ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nền văn học, nghệ thuật cách mạng Việt Nam; không ngừng đổi mới tư duy sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong sáng tác, quảng bá tác phẩm; cho ra đời nhiều công trình có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao về đất nước, con người Việt Nam, về lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng và hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.