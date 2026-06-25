Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Chiều 25/6, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì Hội nghị Ban Chủ nhiệm cho ý kiến vào dự thảo các văn bản phục vụ Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị toàn quân và Hội nghị sơ kết nhiệm vụ cơ quan Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị 6 tháng đầu năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chức năng báo cáo kết quả công tác chuẩn bị các hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm. Theo đó, quá trình chuẩn bị các văn bản được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị được hoàn chỉnh nhiều lần trên cơ sở báo cáo chuyên ngành của các cơ quan thuộc Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và báo cáo của các đơn vị toàn quân. Đến nay, dự thảo các báo cáo đã cơ bản thống nhất về bố cục, nội dung, dung lượng; đồng thời tiếp tục được rà soát, cập nhật, hoàn thiện.

Về rà soát tiến độ thực hiện Kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị năm 2026, đến nay, các cơ quan đã triển khai 120/130 nội dung; trong đó hoàn thành 59 nội dung, đang triển khai 61 nội dung, còn 10 nội dung sẽ tiếp tục thực hiện trong những tháng cuối năm. Ngoài các nội dung trong kế hoạch, có 45 nội dung công việc phát sinh; trong đó đã hoàn thành 39 nội dung, đang thực hiện 6 nội dung.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị.

Về công tác tổ chức, các cơ quan chức năng đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, chương trình, thành phần tham dự và các điều kiện bảo đảm theo đúng quy định. Phương án tổ chức được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn và tạo thuận lợi để các cơ quan, đơn vị tham gia.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị toàn quân và Hội nghị sơ kết nhiệm vụ Cơ quan Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị diễn ra trong bối cảnh có nhiều điểm mới, nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra. Vì vậy, công tác chuẩn bị phải bám sát tình hình thực tiễn, đánh giá đúng kết quả, hạn chế, nguyên nhân; đồng thời làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong 6 tháng cuối năm.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cơ bản nhất trí với dự thảo các văn bản, các đề xuất tại hội nghị; yêu cầu các cơ quan tiếp tục bổ sung, hoàn thiện tài liệu, bảo đảm nội dung các hội nghị ngắn gọn, sâu sắc, thiết thực, sát thực tiễn, thể hiện đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Trong quá trình chuẩn bị báo cáo, cần làm rõ tinh thần “6 rõ”: Rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm; gắn đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm với xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho 6 tháng cuối năm.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong thời gian tới phải tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện làm việc cầm chừng, thiếu quyết tâm, thiếu kỷ luật, kỷ cương; đồng thời khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lấy hiệu quả thực tiễn và sản phẩm cụ thể làm thước đo.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần quan tâm hơn nữa đến công tác dân vận, chính sách, hậu phương Quân đội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; tăng cường đi cơ sở để nắm chắc thực tiễn, kịp thời tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp phù hợp. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ cần được chú trọng, nhất là việc rà soát, nắm chắc các mối quan hệ của quân nhân với gia đình, địa phương và các vấn đề xã hội phát sinh.