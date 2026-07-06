Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Không để mục tiêu chỉ nằm trên nghị quyết

Ngày 6/7, tại Hà Nội, Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT chủ trì hội nghị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QĐND

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những kết quả Cơ quan TCCT đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Đồng thời đánh giá, các ý kiến phát biểu tại hội nghị thể hiện tinh thần tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm, gợi mở nhiều vấn đề mới đối với công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong quân đội. Bên cạnh đó, yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp thu nghiêm túc, nghiên cứu kỹ lưỡng, nhất là những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, để tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Phân tích tình hình thế giới, khu vực, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, các cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu sâu những biến động mới, nhất là sự bất ổn, bất định trong cục diện chính trị, kinh tế, an ninh khu vực và toàn cầu; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; sự gia tăng các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Những vấn đề đó tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội, xây dựng TCCT và tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT trong tình hình mới.

Chủ nhiệm TCCT nhấn mạnh, công nghệ đang trở thành yếu tố cốt lõi trong cạnh tranh chiến lược và xây dựng sức mạnh tổng hợp quốc gia. Kinh tế, chính trị, văn hóa, công tác tư tưởng đều đang vận hành ngày càng mạnh trên nền tảng số. Nếu không chủ động tiếp cận, đổi mới tư duy, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số sẽ đứng trước nguy cơ tụt hậu. Đây vừa là yêu cầu khách quan, vừa là nhiệm vụ cấp thiết đối với TCCT và toàn quân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: QĐND

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu thời gian tới, Cơ quan TCCT tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân. Theo đó, yêu cầu nhiệm vụ hiện nay đòi hỏi cách làm mới, tầm nhìn rộng hơn, phương pháp khoa học hơn. Các cơ quan không thể làm việc theo lối cũ, giao gì làm nấy, mà phải chủ động nghiên cứu, dự báo, đề xuất; phát huy trí tuệ tập thể, tranh thủ đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, các thế hệ cán bộ có kinh nghiệm; tổ chức hội thảo, lấy ý kiến, nghiên cứu dư luận, tiếp cận cả kinh nghiệm trong nước và quốc tế, nhưng phải trên tinh thần độc lập, tự chủ, phù hợp với điều kiện Việt Nam và đặc thù Quân đội. Trong quá trình đổi mới, phải giữ vững nguyên tắc, làm đúng pháp luật, đúng quy định.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu TCCT phải đi đầu, gương mẫu trong giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội. Ở đâu có hoạt động của bộ đội, ở đó phải có hoạt động CTĐ, CTCT. Các cơ quan, đơn vị phải kiên quyết không để xảy ra biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, lơi lỏng, không để xảy ra vi phạm kỷ luật.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung trọng tâm, trong đó có “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, phương châm “5 vững”, “4 định hướng chiến lược” và phương châm “6 rõ”. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu phải cụ thể hóa những nội dung này thành chương trình, kế hoạch, việc làm thiết thực của từng cấp, từng ngành, từng tổ chức, từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; không để các mục tiêu, yêu cầu chỉ nằm trên nghị quyết, văn bản mà phải đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến cụ thể.

Chủ nhiệm TCCT cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, nơi ăn ở, điều kiện làm việc của cán bộ, chiến sĩ; chủ động phối hợp với địa phương, đơn vị bạn để giải quyết tốt hơn nhu cầu nhà công vụ, nhà ở xã hội, hậu phương Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: QĐND

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh và quyết tâm đổi mới, Cơ quan TCCT sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026; làm rõ ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

6 tháng đầu năm 2026, Cơ quan TCCT đã triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác; hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên, nhiều nhiệm vụ đột xuất hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân quán triệt, triển khai quyết liệt, hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; hoạt động thông tin, tuyên truyền, báo chí, văn hóa, văn học, nghệ thuật, điện ảnh, xuất bản, thư viện, trưng bày, triển lãm đúng định hướng chính trị.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được chỉ đạo, triển khai toàn diện. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tham mưu, triển khai đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Công tác cán bộ được triển khai chặt chẽ, đúng tiến độ. Các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh Quân đội; dân vận, tuyên truyền đặc biệt; chính sách; công tác quần chúng; đối ngoại quốc phòng; khoa học quân sự; pháp luật được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, hoạt động kinh tế bảo đảm tốt cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội được chú trọng.

Tại hội nghị, lãnh đạo TCCT đã trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.