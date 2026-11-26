Tại hội nghị, bà Lê Thị Song An, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh thông tin, sau 27 ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình kỳ họp, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến đối với 5 dự án luật.

Quốc hội cũng quyết định nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2027, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác nhân sự.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 26/11. (Ảnh: Nguyễn Quang)

Trong năm 2026, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã tổ chức 46 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp nhận và chuyển hàng trăm ý kiến, kiến nghị đến các cơ quan chức năng. Tại Kỳ họp thứ 2, các đại biểu Quốc hội tỉnh có 192 lượt phát biểu, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật và thảo luận các vấn đề quan trọng của đất nước.

Cùng với hoạt động giám sát, khảo sát và tiếp công dân, Đoàn vận động nguồn lực hàng chục tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội, trao 2.346 suất quà, tặng 5 bộ máy vi tính, xây dựng 24 căn nhà và 2 công trình thể thao.

Buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tại xã Kiến Tường (Ảnh: Nguyễn Quang)

Nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Bình Hiệp phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống, dân sinh. Đại diện các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh và chính quyền địa phương đã tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền.

Thông tin với cử tri về tình hình thế giới, trong nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026 và định hướng năm 2027, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong giải quyết kiến nghị của người dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà tặng Đảng bộ, chính quyền và 80 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Hiệp. (Ảnh: Nguyễn Quang)

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, các cơ quan liên quan phải xác định rõ trách nhiệm, tập trung xử lý dứt điểm và thông báo kết quả cho cử tri, không để kiến nghị kéo dài qua nhiều kỳ tiếp xúc. Những nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đến các cơ quan chức năng, đồng thời theo dõi việc giải quyết.

Dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà tặng Đảng bộ, chính quyền xã Bình Hiệp và 80 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.