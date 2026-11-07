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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao huy hiệu 80 năm tuổi đảng tại Gia Lai

Thứ Bảy, 16:32, 07/11/2026
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VOV.VN - Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trực tiếp trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lưu Thế Quý (sinh năm 1929), đảng viên Chi bộ thôn Phú Cường, Đảng bộ xã Chư Sê, và đồng chí Đặng Quang Ngọc (sinh năm 1928), đảng viên Chi bộ tổ dân phố 5, Đảng bộ phường Quy Nhơn.

Ngày 7/11, tại Gia Lai, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng hai đảng viên lão thành Lưu Thế Quý và Đặng Quang Ngọc.

Dai tuong nguyen trong nghia trao huy hieu 80 nam tuoi dang tai gia lai hinh anh 1
Đảng viên Lưu Thế Quý đón nhận huy hiệu cao quý.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trực tiếp trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lưu Thế Quý (sinh năm 1929), đảng viên Chi bộ thôn Phú Cường, Đảng bộ xã Chư Sê, và đồng chí Đặng Quang Ngọc (sinh năm 1928), đảng viên Chi bộ tổ dân phố 5, Đảng bộ phường Quy Nhơn.

Tại nhà riêng của hai đảng viên, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi sức khỏe, chúc mừng và bày tỏ sự tri ân trước những đóng góp của các đồng chí trong quá trình xây dựng Quân đội, đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng nhấn mạnh: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên lão thành, đồng thời là niềm tự hào của gia đình và đảng bộ địa phương; mong các đảng viên lão thành giữ gìn sức khỏe, tiếp tục là tấm gương cho các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo.

Đại tướng cũng đề nghị Tỉnh ủy Gia Lai và các cơ quan, đoàn thể địa phương tiếp tục chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và đảng viên cao tuổi, đồng thời lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các thế hệ đi trước.

Dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Quân đoàn 34 và tỉnh Gia Lai đã gửi tặng quà hai đảng viên lão thành.

Trong chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng có buổi làm việc với một số đơn vị quân đội của Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn.

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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự kỷ niệm 80 năm Chiến khu 8

VOV.VN - Ngày 18/10, tại xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh (huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An trước đây), cùng với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Quân khu 7 phối hợp với Quân khu 9 và địa phương tổ chức các hoạt động dân vận, chăm lo gia đình chính sách, người có công và hộ khó khăn, với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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