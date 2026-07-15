Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa viếng liệt sĩ tại Mặt trận Vị Xuyên

Thăm và tặng quà Đội rà phá bom mìn 319, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang và một số gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Cao điểm 468, nơi xây dựng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Vị Xuyên, trước đây là một trong những chiến trường khốc liệt nhất trong những năm chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ khu vực biên giới phía Bắc.

Đây cũng là nơi mà lớp lớp cán bộ, chiến sĩ tại đây đã kiên cường "sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá thành bất tử".

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh 9 tiếng chuông tại Đền thờ liệt sĩ điểm cao 468. Đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên có tên là Đài hương tưởng niệm 468 (cao điểm 468) và được xây dựng trên diện tích hơn 1.100m2, thuộc thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nắm tình hình công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở mặt trận Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang), Đại tướng cho hay: "Tuyên Quang vừa là địa danh giàu lịch sử văn hóa, truyền thống cách mạng và cũng là nơi trọng điểm trong cuộc chiến tranh bảo vệ chủ quyền biên giới phía Bắc của Tổ quốc".

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tỉnh Hà Tuyên cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang, cũng là địa phương có đường biên giới dài nhất phía Bắc. Trong những năm tháng chiến tranh, quân và dân nơi đây phải chịu nhiều gian khổ, hy sinh.

Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đặc biệt tới công tác đền ơn đáp nghĩa, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các chính sách dành cho người có công.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi sổ lưu bút tại Đền thờ liệt sĩ điểm cao 468 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ là một trong những đợt cao điểm thực hiện nhiệm vụ này. Đại tướng chia sẻ với các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn trọng điểm này về những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

"Càng khó khăn ta phải càng quyết tâm. Đây là nhiệm vụ thiêng liêng, là mệnh lệnh của trái tim, càng khó khăn chúng ta càng phải quyết tâm hơn" - Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.

Từ khi thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đến nay, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm, quy tập được 51 hài cốt liệt sĩ. Trong đó có 25 hài cốt ở mộ đơn và 28 hài cốt ở 5 mộ tập thể.

Chính ủy Quân khu 3 kiểm tra “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Quảng Ninh VOV.VN - Ngày 14/7, Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 đi kiểm tra kết quả thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ninh