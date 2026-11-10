Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Phát biểu tại hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này có ý nghĩa rất quan trọng, là dấu mốc lịch sử mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm vóc mới của quan hệ hai nước, tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro.

Tháng 7/2026, Đại tướng Phan Văn Giang đã có chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Cuối tháng 10/2026, khi dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng và Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Nhật Bản được tổ chức tại Philippines, Đại tướng Phan Văn Giang và ngài Koizumi Shinjiro đã có cuộc gặp song phương.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội kiến.

Hai Bộ trưởng cho rằng, hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả thiết thực. Hai bên đã duy trì thường xuyên, hiệu quả các cơ chế Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng, Tham vấn Sĩ quan tham mưu của ba quân chủng Hải quân, Lục quân và Không quân; hợp tác đào tạo; công nghiệp quốc phòng; khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Các cơ quan, đơn vị hai Bộ Quốc phòng tích cực phối hợp, thúc đẩy mạnh mẽ các nội dung hợp tác đã thống nhất.

Bộ Quốc phòng Việt Nam cảm ơn Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã hỗ trợ đào tạo rất hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao cho Bộ Quốc phòng Việt Nam trong những năm qua.

Bộ trưởng Koizumi Shinjiro phát biểu tại hội kiến.

Để tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản, nhằm đóng góp vào an ninh, ổn định, phát triển của mỗi nước và khu vực, hai bên sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế đối thoại - tham vấn; hợp tác đào tạo; công nghiệp quốc phòng; khắc phục hậu quả chiến tranh; tích cực ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế và ADMM+.