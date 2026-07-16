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Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Bộ trưởng, Tổng Thư ký Chính phủ Mauritania

Thứ Năm, 20:36, 16/07/2026
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VOV.VN - Tiếp Bộ trưởng, Tổng Thư ký Chính phủ Mauritania Moctar Al Housseynou Lam, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tăng cường hợp tác chính trị, kinh tế, thủy sản, năng lượng và chuyển đổi số, đồng thời mong Mauritania trở thành cầu nối giữa Việt Nam và Liên minh châu Phi.

Chiều 16/7, tại Trụ sở Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Bộ trưởng, Tổng Thư ký Chính phủ Mauritania Moctar Al Housseynou Lam nhân chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận kết quả làm việc của Bộ trưởng Moctar Lam và Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vào sáng cùng ngày, đánh giá cao đoàn công tác đã đến làm việc tại Việt Nam và mong rằng nhân dịp này hai bên trao đổi, thúc đẩy quan hệ hợp tác.

Dai tuong phan van giang tiep bo truong, tong thu ky chinh phu mauritania hinh anh 1
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Bộ trưởng, Tổng Thư ký Chính phủ Mauritania (Ảnh Nguyễn Hoàng)

Về hợp tác với các nước châu Phi, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Mauritania sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam với Liên minh châu Phi (AU); nhấn mạnh một số giải pháp để củng cố quan hệ hai nước.

Theo đó, về chính trị-ngoại giao, hai bên cần tăng cường hoạt động trao đổi đoàn, nhất là cấp cao. Đề nghị hai bên xem xét thiết lập cơ chế hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao; hai nước tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Về hợp tác kinh tế, với sự bổ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực và sản phẩm thế mạnh, hai bên cần tăng cường tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, mở cửa thị trường. Bên cạnh đó, Việt Nam và Mauritania cần tiếp tục cụ thể hoá tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực thuỷ sản và năng lượng trên cơ sở lợi thế về vị trí ven biển của mỗi nước.

Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ các nỗ lực của Việt Nam về đẩy mạnh hiện đại hóa, số hóa trong hoạt động của Chính phủ, giúp nâng cao hiệu suất điều hành; khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm này với Mauritania.

Bộ trưởng, Tổng Thư ký Chính phủ Moctar Lam bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam, đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhấn mạnh Việt Nam là niềm tự hào của các quốc gia đã từng trải qua chiến tranh để giành độc lập; là tấm gương, hình mẫu về phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và có đóng góp tích cực, trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế.

Bộ trưởng Moctar Lam cảm ơn đề xuất của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang về định hướng hợp tác song phương và hứa sẽ báo cáo Tổng thống Mauritania để sớm phản hồi với các đề xuất của phía Việt Nam.

PV/VOV.VN
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