Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Trưởng đoàn doanh nghiệp cấp cao Châu Âu

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam luôn luôn coi Liên minh Châu Âu là đối tác chiến lược quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội của mình. Tiếp nối thành công chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ngài António Costa, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu vào tháng 1/2026, cùng với việc hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, chuyến thăm chính thức Liên minh Châu Âu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm ngày 22/10/2026 vừa qua đã khẳng định sự coi trọng của Việt Nam trong phát triển quan hệ với Liên minh Châu Âu trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng.

Quang cảnh buổi tiếp.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng Việt Nam - Liên minh Châu Âu thời gian qua được triển khai phù hợp với khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai bên, nổi bật trên các lĩnh vực: Công nghiệp quốc phòng, công nghệ cao, hàng không vũ trụ, quân y...; đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam chủ trương xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các đối tác, trong đó có các quốc gia Châu Âu.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng ông Noel Clehane.

Về lĩnh vực quân y, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn về cứu hộ - cứu nạn, ứng phó với các dịch bệnh. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác với các đối tác có thiện chí, năng lực và cam kết hợp tác lâu dài và mong muốn các doanh nghiệp Châu Âu sẵn sàng hợp tác chuyển giao công nghệ lõi và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ trong nước.

Đại tướng Phan Văn Giang và ông Noel Clehane chụp ảnh chung cùng các đại biểu.

Về phần mình, ông Noel Clehane nhấn mạnh, chuyến thăm làm việc của đoàn diễn ra trong bối cảnh quan trọng, hai bên tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư… và mở ra nhiều lĩnh vực mới, trong đó có quốc phòng, an ninh. Ông Noel Clehane cho biết mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu là hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, góp phần vào sự phát triển của Việt Nam - Liên minh Châu Âu.