English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên lão thành

Thứ Năm, 11:35, 05/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của mỗi đảng viên, đồng thời là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, quê hương và tổ chức đảng ở địa phương.

Sáng 5/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đến thăm, trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (đợt 7/11/2026) cho hai đảng viên lão thành tại tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Quân khu 1 và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Dai tuong phan van giang trao huy hieu 80 nam tuoi Dang cho 2 dang vien lao thanh hinh anh 1
Đại tướng Phan Văn Giang trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà La Thị Hoa

Hai đảng viên được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là ông Nguyễn Đức Chung, (102 tuổi), ở xóm Vạn Thọ, xã Vạn Phú và bà La Thị Hoa (97 tuổi), ở tổ dân phố số 9, phường Tích Lương.

Tại các gia đình, Đại tướng Phan Văn Giang ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và chúc mừng hai đảng viên lão thành.

Dai tuong phan van giang trao huy hieu 80 nam tuoi Dang cho 2 dang vien lao thanh hinh anh 2
Đại tướng Phan Văn Giang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Đức Chung

Đại tướng khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của mỗi đảng viên, đồng thời là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, quê hương và tổ chức đảng ở địa phương.

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, ghi nhớ những đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng.

Dai tuong phan van giang trao huy hieu 80 nam tuoi Dang cho 2 dang vien lao thanh hinh anh 3
Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe, là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Đại tướng mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất cách mạng, bản lĩnh chính trị, là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ học tập, noi theo. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống các đảng viên cao tuổi; lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước.

Công Luận- Duy Đức/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ trao tặng Huy hiệu 35 tuổi Đảng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ trao tặng Huy hiệu 35 tuổi Đảng

VOV.VN- Chiều 9/10, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 35 tuổi Đảng cho 4 đồng chí: nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 Lê Minh Hoan; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ trao tặng Huy hiệu 35 tuổi Đảng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ trao tặng Huy hiệu 35 tuổi Đảng

VOV.VN- Chiều 9/10, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 35 tuổi Đảng cho 4 đồng chí: nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 Lê Minh Hoan; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

VOV.VN - Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương quyết định trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, hiện là Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

VOV.VN - Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương quyết định trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, hiện là Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành tại Cần Thơ
Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành tại Cần Thơ

VOV.VN - Hôm nay (29/8), tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương, đảng viên thuộc Đảng bộ phường Cái Răng.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành tại Cần Thơ

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành tại Cần Thơ

VOV.VN - Hôm nay (29/8), tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương, đảng viên thuộc Đảng bộ phường Cái Răng.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội