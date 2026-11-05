Đại tướng Phan Văn Giang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên lão thành

Sáng 5/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đến thăm, trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (đợt 7/11/2026) cho hai đảng viên lão thành tại tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Quân khu 1 và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Đại tướng Phan Văn Giang trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà La Thị Hoa

Hai đảng viên được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là ông Nguyễn Đức Chung, (102 tuổi), ở xóm Vạn Thọ, xã Vạn Phú và bà La Thị Hoa (97 tuổi), ở tổ dân phố số 9, phường Tích Lương.

Tại các gia đình, Đại tướng Phan Văn Giang ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và chúc mừng hai đảng viên lão thành.

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Đức Chung

Đại tướng khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của mỗi đảng viên, đồng thời là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, quê hương và tổ chức đảng ở địa phương.

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, ghi nhớ những đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe, là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Đại tướng mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất cách mạng, bản lĩnh chính trị, là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ học tập, noi theo. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống các đảng viên cao tuổi; lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao Huy hiệu Đảng tại Hà Nội VOV.VN - Chiều 4/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng đợt ngày 7/11/2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.