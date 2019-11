Đại tướng Tô Lâm dự Ngày hội đại đoàn kết tại Mường Nhé, Điện Biên

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, sáng 11/11, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc năm 2019 tại huyện Mường Nhé, trao nhà tình nghĩa cho một số hộ dân ở bản Nậm Pố 4, xã Mường Nhé.

Đại tướng Tô Lâm cùng lãnh đạo các Bộ, ngành TW trao nhà cho gia đình hộ nghèo Hờ A Dế ở bản Nậm Pố 4, xã Mường Nhé.

Phát biểu tại lễ trao nhà tình nghĩa cho gia đình anh Hờ A Dế, một trong các hộ nghèo tại bản Nậm Pố 4, xã Mường Nhé, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh: Để người dân yên tâm lao động, sản xuất, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an tỉnh Điện Biên tập trung hỗ trợ xây nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện. Dự kiến trước mắt, sẽ xây dựng khoảng 500 - 600 căn nhà cho các hộ nghèo theo phương châm Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ hộ gia đình làm nhà. Các đơn vị của Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ phong tục tập quán của đồng bào để thiết kế các mẫu nhà phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân và sớm triển khai trong thời gian tới.



Với những căn nhà này, Bộ Công an mong muốn người dân trên địa bàn huyện Mường Nhé sẽ yên tâm sản xuất, một lòng tin theo Đảng, không tin theo các đối tượng phản động, chung tay với chính quyền địa phương giữ vững an ninh trật tự, an ninh biên giới, đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia.



Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết dân tộc của liên khu dân cư bản Mường Nhé Mới và Mường Nhé 2.

Tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của liên khu dân cư bản Mường Nhé Mới và Mường Nhé 2, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, Đại tướng Tô Lâm biểu dương tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng 5 dân tộc anh em trên địa bàn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, chung sức đồng lòng với chính quyền địa phương xây dựng đời sống ổn định, phát triển.



Đại tướng nhấn mạnh: Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư không chỉ là nét đẹp, mà còn là nội dung quan trọng trong việc xây dựng, củng cố phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hun đúc sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc…



"Tôi mong muốn các cấp lãnh đạo tỉnh Điện Biên, các tổ chức đoàn thể xã Mường Nhé tiếp tục vận động, động viên nhân dân, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế văn hóa xã hội của địa phương. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân, khích lệ động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và những cá nhân tiêu biểu. Tiếp tục động viên nhân dân, đồng bào các dân tộc, tích cực tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng các tổ chức chính trị, xã hội trong sạch vững mạnh và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương", Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.



Nhân dịp này, Quỹ Vì người nghèo Trung ương, các Ngân hàng: VP Bank, Techcom Bank, Hàng Hải Việt Nam, AgriBank, Ngân hàng Nhà nước cũng đã trao tặng 29 tỷ đồng cho huyện Mường Nhé để hỗ trợ xây dựng 600 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Toàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên hiện còn hơn 1.200 hộ nghèo cần phải hỗ trợ nhà ở khẩn cấp./.