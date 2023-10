Đại tướng Tô Lâm làm việc tại Công an tỉnh Bình Định

Báo cáo với Bộ trưởng Tô Lâm, Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết, thời gian qua, Công an tỉnh Bình Định đã bám sát Nghị quyết của các cấp và sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định để triển khai các biện pháp, giải pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn, an ninh quốc gia, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh Bình Định chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra gắn với phương châm “Xây dựng Công an tỉnh Bình Định thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.”

Đại tướng Tô Lâm, Ủy biên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc với Công an tỉnh Bình Định.

Trong 9 tháng năm 2023, 100% tin tố giác về tội phạm khi tiếp nhận đều được xác minh, tỷ lệ giải quyết xong chiếm hơn 82%; tỷ lệ điều tra án về trật tự xã hội đạt hơn 79%; không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao những kết quả mà lực lượng Công an tỉnh Bình Định đã đạt được. Đại Tướng Tô Lâm chỉ đạo Công an tỉnh Bình Định tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Công an năm 2023, tập trung rà soát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mặt công tác và các chỉ tiêu đã được Bộ Công an giao từ đầu năm nay.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu lực lượng Công an tỉnh Bình Định chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự không để phát sinh trở thành một điểm nóng; đặc biệt chú ý những vấn đề liên quan đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án kinh tế, xã hội trọng điểm.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh: “Các đồng chí cần tập trung đảm bảo tốt công tác an ninh trên địa bàn, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là mất cảnh giác. Nếu ở đâu có băng nhóm tội phạm, phân cấp về cho huyện thì cấp huyện phải xử lý; nếu huyện không xử lý, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xuống giải quyết thì huyện lưu ý. Nếu mà tỉnh để Cục Hình sự xuống xử lý vụ án, nếu các đồng chí không phát hiện hoặc không làm thì cũng phải xem lại trách nhiệm của mình. Bây giờ phân công, phân cấp rất rõ ràng”.