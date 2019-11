Đại tướng Tô Lâm làm việc với Ban Công an xã Mường Nhé (Điện Biên)

Chiều 10/11, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Ban Công an xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã nghe báo cáo tóm tắt của Ban Công an xã Mường Nhé, Công an huyện Mường Nhé về tình hình đảm bảo an ninh trật tự, những vấn đề nổi cộm trên địa bàn trong thời gian qua.

Đại tướng Tô Lâm làm việc với Ban Công an xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Theo đó, dù có diện tích tới gần 22km2, địa bàn rộng, dân cư phân bố tải rác với đa dân tộc, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, song thời gian qua được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, sự đồng lòng của người dân và nỗ lực của chính quyền địa phương, lực lượng công an xã Mường Nhé đã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, không hình thành điểm nóng phức tạp; tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững, đảm bảo; tình trạng di cư tự do được kìm hãm, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giải quyết các vụ việc đạt hiệu quả tốt…

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm đã chia sẻ với những khó khăn của đồng bào, cấp ủy chính quyền địa phương huyện Mường Nhé, và nhiệt liệt biểu dương cấp ủy chính quyền địa phương, các lực lượng khi đã chung sức đồng lòng với nhân dân vượt qua mọi khó khăn, giữ vững an ninh trật tự, chủ quyền an ninh biên giới nơi phên dậu của tổ quốc.

Đối với lực lượng công an xã, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của lực lượng công an xã là vô cùng quan trọng, bởi đây cũng là lực lượng gần dân, sát dân, hiểu dân nhất, trưởng thành từ nhân dân và gắn với nhân dân để kịp thời phát hiện ngăn ngừa tội phạm trên địa bàn còn nhiều phức tạp như Mường Nhé.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị lực lượng Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng công an xã trong thời gian tới, phối hợp tốt hơn nữa với lực lượng công an chính quy đưa về xã để bám sát hơn địa bàn, cơ sở, gần gũi nhân dân, tăng tính đoàn kết trong nhân dân và tiếp tục giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Cũng trong chiều 10/11, Đại tướng Tô Lâm đã cùng đoàn công tác đến thăm, động viên hơn 100 sinh viên khóa liên thông 9, Học viện An ninh Nhân dân đang thực tập trên địa bàn huyện Mường Nhé./.