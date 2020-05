Đại tướng Tô Lâm làm việc với tỉnh Điện Biên

Sáng nay 7/5, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ; đại diện các Bộ: Lao động Thương binh và Xã hội, Công thương và lãnh đạo các tỉnh: Lai Châu, Sơn La đã làm việc với tỉnh Điện Biên nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên.

Trước khi bắt đầu buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ) và thăm một số điểm di tích lịch sử trên địa bàn nhân kỷ niệm 66 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2020).



Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên, đoàn công tác đã nghe đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chủ trương hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân nghèo tại huyện Mường Nhé. Đây là chủ trương do Bộ công an và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi, phát động theo hình thức xã hội hóa.

Theo đó, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an đã tham mưu cho Tỉnh ủy Điện Biên ban hành Kế hoạch số 87, ngày 4/10/2019 về chủ trương hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo ở Mường Nhé, với phương châm “Nhà nước hỗ trợ - Nhân dân làm nhà”, trên nguyên tắc “Cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình làm nhà”. 24 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã được phân công trực tiếp hỗ trợ các hộ nghèo ở Mường Nhé làm nhà, trong đó, lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu.

Sau 5 tháng nỗ lực thực hiện, đến nay, đã có 1.149 hộ được hỗ trợ làm nhà mới, chiếm 98% tổng số hộ cần hỗ trợ xây dựng nhà. Tổng kinh phí thực hiện là khoảng 55 tỷ đồng. Trong đó, cả 2 mẫu thiết kế nhà có diện tích sử dụng 36m2 được đưa ra lựa chọn đều phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và phong tục tập quán của người dân địa phương.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương những nỗ lực của tỉnh Điện Biên và các đơn vị tài trợ trong thời gian ngắn đã giúp hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn có nhà ở đảm bảo. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Mường Nhé là một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội, văn hóa; đồng thời, là địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Do đó, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh phải gắn liền với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; chú ý phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh, quốc phòng. Lực lượng công an phải luôn gắn bó với nhân dân, hiểu, chia sẻ với khó khăn của vùng đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Trên cơ sở làm tốt ở Mường Nhé, lực lượng sẽ tiếp tục rà soát để triển khai làm nhà ở cho hộ khó khăn ở các huyện nghèo khác của tỉnh Điện Biên nói riêng (trước mắt là cho khoảng 600 hộ nghèo khác trên địa bàn huyện Nậm Pồ) và 61 huyện nghèo khác trong cả nước nói chung. Sau đó, sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đánh giá một cách toàn diện hơn, từ đó kêu gọi sự tham gia của các cấp, các ngành, địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp để cùng tháo gỡ khó khăn cho các địa phương còn lại.

Nhân dịp này Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 30 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên./.