Đắk Lắk có tân Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chiều 17/7, Ban thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 và Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự (Bộ CHQS) tỉnh Đắk Lắk. Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 và ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chủ trì hội nghị.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 tặng hoa chúc mừng Đại tá Võ Văn Tuấn và Đại tá Đinh Văn Hưng nhận nhiệm vụ mới.

Hội nghị đã thông qua Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk; Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk giữ chức Chính ủy Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng. Hội nghị cũng đã thông qua biên bản bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk theo đúng quy định.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chúc mừng Đại tá Võ Văn Tuấn và Đại tá Đinh Văn Hưng đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tín nhiệm, điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ quan trọng tại hai địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tin tưởng Đại tá Võ Văn Tuấn và Đại tá Đinh Văn Hưng với bề dày kinh nghiệm, với yêu cầu nhiệm vụ mới sẽ phát huy vai trò, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ còn lại trong năm 2026; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

“Có 2 việc tương đối gấp và phải triển khai quyết liệt hơn. Một là diễn tập phòng thủ, hai là Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hai việc này cần tập trung để đạt kết quả tốt hơn. Mong các đồng chí cùng với đồng chí Võ Văn Tuấn triển khai tốt các việc này”, ông Lương Nguyễn Minh Triết giao nhiệm vụ.

Đại tá Đinh Văn Hưng phát biểu bàn giao nhiệm vụ.

Đại tá Võ Văn Tuấn Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phát biểu nhận bàn giao nhận vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn chỉnh biên bản bàn giao theo quy định; các cơ quan Quân khu 5 tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, bảo đảm quá trình bàn giao chặt chẽ, đúng nguyên tắc.

Phát biểu nhận bàn giao nhiệm vụ, Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk bày tỏ vinh dự khi được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 tin tưởng giao trọng trách mới. Đại tá Võ Văn Tuấn cam kết cùng Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk VOV.VN - Chiều 29/4, Ban thường vụ Đảng uỷ Quân khu 5 và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk. Trung tướng Lê Ngọc Hải,Tư lệnh Quân khu 5 và Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị.

Đại hội Đảng bộ Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk: Dân chủ - Đoàn kết - Trí tuệ - Đột phá - Phát triển VOV.VN - Hôm nay (22/7), tại Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, với phương châm: “Dân chủ - Đoàn kết - Trí tuệ - Đột phá - Phát triển”. Dự Đại hội có 160 đại biểu, 21 đồng chí được cấp trên chỉ định tham gia Ban chấp hành và 7 đồng chí Ban thường vụ.