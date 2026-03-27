中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đắk Lắk đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số

Thứ Sáu, 19:22, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 27/3, Đắk Lắk tổ chức tọa đàm "Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số". Hoạt động tập trung nhận diện yêu cầu mới trong điều hành chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao năng lực số cho cán bộ nhằm đáp ứng quản trị hiện đại.

Báo cáo tại tọa đàm cho thấy, thời gian qua Đắk Lắk đã đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai nhiều hệ thống phục vụ quản lý, điều hành như quản lý văn bản điện tử, hội nghị trực tuyến, nền tảng chia sẻ dữ liệu… góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng tính minh bạch và hình thành môi trường làm việc số trong cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, quá trình vận hành chính quyền hai cấp cũng đặt ra yêu cầu mới về hạ tầng số, dữ liệu và nhân lực, nhất là tại cơ sở.

Thảo luận tại Tọa đàm, các đại biểu cho rằng đổi mới phương thức lãnh đạo trong bối cảnh chuyển đổi số phải chuyển từ quản lý hành chính truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu

Thảo luận về nội dung này, các đại biểu cho rằng đổi mới phương thức lãnh đạo trong bối cảnh chuyển đổi số phải chuyển từ quản lý hành chính truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu, tăng cường liên thông, chia sẻ thông tin giữa các cấp, đồng thời chuẩn hóa quy trình trên môi trường số.

Buổi Tọa đàm được thực hiện trực tiếp và trực tuyến với nhiều điểm cầu của các xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

PGS, Tiến sĩ Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Hành chính công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là sự thay đổi toàn diện về tư duy, thể chế và phương thức quản trị, trong đó năng lực số của đội ngũ lãnh đạo, quản lý giữ vai trò quyết định.

PGS, Tiến sĩ Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Hành chính công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là sự thay đổi toàn diện về tư duy, thể chế và phương thức quản trị

“Trong bối cảnh chuyển đổi số và đặc biệt với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, nó có hai câu chuyện. Thứ nhất, đây là công cụ hữu ích để lãnh đạo, quản lý sử dụng trong công tác điều hành. Nhưng mặt khác, chuyển đổi số cũng đặt ra nhiều yêu cầu về cơ sở vật chất kỹ thuật. Nếu đường truyền không tốt, hoặc đội ngũ lãnh đạo không có đủ kỹ năng sử dụng, thì hiệu quả sẽ không đạt như mong muốn. Đây là những vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới.”  Ông Lê Văn Chiến chia sẻ

Theo các chuyên gia, để đổi mới phương thức lãnh đạo, Đắk Lắk cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung, đào tạo kỹ năng số cho cán bộ và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin. Đồng thời, chuyển đổi số phải gắn với nhu cầu thực tiễn, bảo đảm tính bao trùm, nhất là ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuổi trẻ Đắk Lắk đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò thanh niên

VOV.VN - Tại Đắk Lắk, công tác Đoàn chuyển từ phong trào sang hành động thiết thực, gắn nhu cầu thực tiễn; từ hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy đổi mới, chuyển đổi số đến xung kích phòng, chống thiên tai, qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn mới.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Tag: Đắk Lắk tọa đàm chuyển đổi số chính quyền số hạ tầng số
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Đắk Lắk kiến nghị cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực tăng trưởng hai con số

Đắk Lắk kiến nghị cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực tăng trưởng hai con số

Đắk Lắk kiến nghị cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực tăng trưởng hai con số

VOV.VN -Trong chuyến công tác tại Đắk Lắk, ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã làm việc về phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh kiến nghị Trung ương sớm ban hành cơ chế đặc thù để khơi thông nguồn lực, hướng tới mục tiêu đạt mức tăng trưởng hai con số bền vững.

Ông Hoàng Giang được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

Ông Hoàng Giang được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

Ông Hoàng Giang được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

VOV.VN - Chiều nay (27/3), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất nhằm xem xét, quyết định các nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ theo thẩm quyền cho nhiệm kỳ mới.

Các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031

Các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031

Các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031

VOV.VN - Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh khoá XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 vừa được bầu tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ninh ngày 27/3.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội