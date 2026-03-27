Đắk Lắk đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số

Báo cáo tại tọa đàm cho thấy, thời gian qua Đắk Lắk đã đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai nhiều hệ thống phục vụ quản lý, điều hành như quản lý văn bản điện tử, hội nghị trực tuyến, nền tảng chia sẻ dữ liệu… góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng tính minh bạch và hình thành môi trường làm việc số trong cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, quá trình vận hành chính quyền hai cấp cũng đặt ra yêu cầu mới về hạ tầng số, dữ liệu và nhân lực, nhất là tại cơ sở.

Thảo luận về nội dung này, các đại biểu cho rằng đổi mới phương thức lãnh đạo trong bối cảnh chuyển đổi số phải chuyển từ quản lý hành chính truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu, tăng cường liên thông, chia sẻ thông tin giữa các cấp, đồng thời chuẩn hóa quy trình trên môi trường số.

Buổi Tọa đàm được thực hiện trực tiếp và trực tuyến với nhiều điểm cầu của các xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

PGS, Tiến sĩ Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Hành chính công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là sự thay đổi toàn diện về tư duy, thể chế và phương thức quản trị, trong đó năng lực số của đội ngũ lãnh đạo, quản lý giữ vai trò quyết định.

“Trong bối cảnh chuyển đổi số và đặc biệt với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, nó có hai câu chuyện. Thứ nhất, đây là công cụ hữu ích để lãnh đạo, quản lý sử dụng trong công tác điều hành. Nhưng mặt khác, chuyển đổi số cũng đặt ra nhiều yêu cầu về cơ sở vật chất kỹ thuật. Nếu đường truyền không tốt, hoặc đội ngũ lãnh đạo không có đủ kỹ năng sử dụng, thì hiệu quả sẽ không đạt như mong muốn. Đây là những vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới.” Ông Lê Văn Chiến chia sẻ

Theo các chuyên gia, để đổi mới phương thức lãnh đạo, Đắk Lắk cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung, đào tạo kỹ năng số cho cán bộ và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin. Đồng thời, chuyển đổi số phải gắn với nhu cầu thực tiễn, bảo đảm tính bao trùm, nhất là ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.