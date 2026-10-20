English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đắk Lắk đổi mới quản trị trường học sau sắp xếp

Thứ Ba, 06:00, 20/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau sắp xếp, nhiều trường học ở Đắk Lắk có quy mô lớn hơn, nhiều điểm trường hơn, đòi hỏi đổi mới quản trị, phân cấp rõ trách nhiệm và tăng cường kiểm tra, giám sát để ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng dạy học.

Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, nhiều cơ sở giáo dục tại Đắk Lắk phải vận hành với quy mô lớn hơn, nhiều điểm trường và yêu cầu quản lý phức tạp hơn. Thực tế này đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý đổi mới phương thức điều hành, tăng cường phân cấp, phát huy trách nhiệm người đứng đầu, hướng đến mục tiêu ổn định tổ chức và nâng cao chất lượng dạy học.

Dak lak doi moi quan tri truong hoc sau sap xep hinh anh 1
Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Du (phân hiệu buôn Kom Leo), phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk trong giờ ra chơi.

Ổn định tổ chức, tạo đồng thuận trong đội ngũ

Sau sắp xếp, Trường Tiểu học Nguyễn Du, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk có một điểm trường chính và hai phân hiệu. Để các điểm trường hoạt động đồng bộ, ban giám hiệu chú trọng phân công nhiệm vụ phù hợp, tăng cường phối hợp và tạo sự đồng thuận trong đội ngũ giáo viên.

Bà Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc nắm bắt tâm tư, tháo gỡ vướng mắc và tạo đồng thuận trong đội ngũ là điều kiện quan trọng để ổn định tổ chức, nhất là khi giáo viên phải thích nghi với cách bố trí công việc mới.

“Trước khi làm thì nhà trường đã gặp các thầy cô trao đổi, nắm bắt, chia sẻ, rồi cũng có mong muốn sự đồng hành của các thầy cô, mục đích là xây dựng trường Nguyễn Du sau sáp nhập vững mạnh. Làm cho các thầy cô thông tư tưởng, nhà trường đã xây dựng mối đoàn kết, đặc biệt mối đoàn kết của hai bên và từng điểm trường có tư tưởng để đồng thuận với nhau trong ban giám hiệu cũng như trong tập thể của hội đồng thì mới làm được”, bà Thị Hương thông tin.

Ổn định tổ chức mới là bước đầu. Các trường còn phải đổi mới cách điều hành, phân công công việc hợp lý và theo sát hoạt động chuyên môn để bảo đảm chất lượng dạy học giữa các điểm trường. Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Buôn Đôn được xây dựng mới về cơ sở vật chất, nhưng đội ngũ được hợp nhất từ Trường Tiểu học Y Jút và Trường THCS Võ Thị Sáu, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Ông Thái Văn Lộc, Hiệu trưởng nhà trường xác định trách nhiệm của người đứng đầu và tính kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ là những yếu tố quan trọng để bộ máy vận hành hiệu quả.

“Với trò của người quản lý trong trường học thì tôi vẫn xác định rõ rằng tất cả là phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu, phải có tính tổ chức, tính kỷ luật, tính nêu gương, và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ở trong hội đồng sư phạm. Và việc đó thì hiện nay các đồng chí cũng rất là đồng tình ủng hộ", ông Lộc nhấn mạnh.

Dak lak doi moi quan tri truong hoc sau sap xep hinh anh 2
Sau sắp xếp các cơ sở giáo dục, nhiều giáo viên thích nghi với cách bố trí công việc mới.

Phân cấp rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản trị

Từ thực tế các trường sau sắp xếp, ngành Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk xác định cần nâng cao năng lực quản lý nhân sự, tài chính, học sinh, cơ sở vật chất và bảo đảm an toàn trường học. Hiệu trưởng phải nắm chắc các lĩnh vực hoạt động, đồng thời phân công công việc phù hợp để phát huy tính chủ động của từng bộ phận.

Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho biết, ngành đã tổ chức cho các trường có đông học sinh, nhiều điểm trường bồi dưỡng về quản trị, từ tổ chức dạy học đến quản lý tài chính, nhân sự và học sinh.

“Thực hiện sắp xếp số lượng học sinh quá lớn, phải có cách quản lý khác nhau, sở tổ chức tập huấn về cách quản trị, liên quan đến vấn đề tài chính, liên quan đến quản lý về con người, quản lý học sinh, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn an ninh. Tất cả nội dung này hiệu trưởng phải nắm và hiệu trưởng là người quản trị thì bắt buộc phải nắm hết. Nhưng mà phải phân cấp tránh ôm đồm”, theo ông Quang.

Dak lak doi moi quan tri truong hoc sau sap xep hinh anh 3
Đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khảo sát hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển

Trong chuyển khảo sát thực tế tại các trường và làm việc với tỉnh Đắk Lắk mới đây, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cũng yêu cầu các trường chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển. Theo đó, phân cấp, phân quyền phải đi cùng trách nhiệm, kiểm tra, giám sát và kết quả thực hiện nhiệm vụ, đồng thời nhấn mạnh, hiệu trưởng, hiệu phó trong quy mô lớn hơn và vẫn quản lý như mô hình trường trước đây thì sẽ thất bại.

“Quan điểm ở đây là phải xác định đổi mới tư duy, đặc biệt từ trong lãnh đạo, trong quản lý trường học, trong tổ chức triển khai dạy học. Tư duy từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển. Phân cấp phân quyền chúng ta cũng thấy rất rõ, đây không còn là khẩu hiệu nữa mà là phương pháp luận trong lãnh đạo quản lý. Không ôm đồm nhưng mà không buông lỏng. Phân công thì gắn với kiểm tra giám sát, gắn với kết quả”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết.

Sau sắp xếp, Đắk Lắk có 731 cơ sở giáo dục, gồm 625 trường công lập và 106 cơ sở ngoài công lập. Quy mô mạng lưới mới đòi hỏi ngành giáo dục tiếp tục bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, hoàn thiện cơ chế phân cấp và nâng cao trách nhiệm tại từng cơ sở.

Sắp xếp trường lớp chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng đổi mới quản trị. Phân định rõ trách nhiệm, trao quyền chủ động gắn với kiểm tra, giám sát sẽ giúp các cơ sở giáo dục vận hành hiệu quả hơn, ổn định hoạt động dạy học và bảo đảm quyền lợi của học sinh.

tuyen sinh ava.jpg

Bộ GD&ĐT sáp nhập 6 đơn vị vào 4 trường đại học trong quý IV

VOV.VN - Trong quý IV/2026, Bộ GD-ĐT triển khai 6 phương án sáp nhập, chuyển giao đơn vị vào 4 trường đại học trực thuộc, trong đó có 4 phương án liên quan đến các trường cao đẳng. Đề án sắp xếp lại cơ sở giáo dục đại học sẽ được trình Thủ tướng trước ngày 1/4/2027.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sau 1 tháng sắp xếp trường học tại Hà Tĩnh: Áp lực với mô hình quản lý mới
Sau 1 tháng sắp xếp trường học tại Hà Tĩnh: Áp lực với mô hình quản lý mới

VOV.VN - Sau một tháng sắp xếp, Hà Tĩnh còn 237 cơ sở giáo dục công lập, giảm 415 cơ sở so với trước đó. Hoạt động dạy và học cơ bản ổn định, song bài toán nhân lực, năng lực quản trị và điều kiện dạy học vẫn cần tiếp tục tháo gỡ để việc tinh gọn đầu mối thực sự đi đôi với nâng cao chất lượng giáo dục.

Sau 1 tháng sắp xếp trường học tại Hà Tĩnh: Áp lực với mô hình quản lý mới

Sau 1 tháng sắp xếp trường học tại Hà Tĩnh: Áp lực với mô hình quản lý mới

VOV.VN - Sau một tháng sắp xếp, Hà Tĩnh còn 237 cơ sở giáo dục công lập, giảm 415 cơ sở so với trước đó. Hoạt động dạy và học cơ bản ổn định, song bài toán nhân lực, năng lực quản trị và điều kiện dạy học vẫn cần tiếp tục tháo gỡ để việc tinh gọn đầu mối thực sự đi đôi với nâng cao chất lượng giáo dục.

Sau sắp xếp đã giảm 50,6% số trường học, vẫn lo thừa thiếu giáo viên cục bộ
Sau sắp xếp đã giảm 50,6% số trường học, vẫn lo thừa thiếu giáo viên cục bộ

VOV.VN - Thời gian qua các địa phương đã khẩn trương triển khai sắp xếp các trường, số trường giảm 50,6%. Tuy nhiên, một số trường có quy mô rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục; tình trạng thừa, thiếu cục bộ và thiếu số lượng biên chế so với định mức...

Sau sắp xếp đã giảm 50,6% số trường học, vẫn lo thừa thiếu giáo viên cục bộ

Sau sắp xếp đã giảm 50,6% số trường học, vẫn lo thừa thiếu giáo viên cục bộ

VOV.VN - Thời gian qua các địa phương đã khẩn trương triển khai sắp xếp các trường, số trường giảm 50,6%. Tuy nhiên, một số trường có quy mô rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục; tình trạng thừa, thiếu cục bộ và thiếu số lượng biên chế so với định mức...

Khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trước 1/10/2026
Khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trước 1/10/2026

VOV.VN - Sáng nay (22/9), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập.

Khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trước 1/10/2026

Khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trước 1/10/2026

VOV.VN - Sáng nay (22/9), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập.

Phê duyệt sắp xếp các học viện, trường Công an nhân dân
Phê duyệt sắp xếp các học viện, trường Công an nhân dân

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1805/QĐ-TTg ngày 18/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sắp xếp các Học viện, trường Công an nhân dân.

Phê duyệt sắp xếp các học viện, trường Công an nhân dân

Phê duyệt sắp xếp các học viện, trường Công an nhân dân

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1805/QĐ-TTg ngày 18/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sắp xếp các Học viện, trường Công an nhân dân.

Trường lớn, mô hình quản trị mới sau sắp xếp ở Khánh Hòa
Trường lớn, mô hình quản trị mới sau sắp xếp ở Khánh Hòa

VOV.VN - Sau sắp xếp, Khánh Hòa giảm 482/728 cơ sở giáo dục công lập, còn 246 cơ sở, tương đương giảm 66%. Nhiều trường được tổ chức quy mô lớn, đặt ra yêu cầu mới về quản trị, phân bổ đội ngũ, sử dụng nguồn lực. Đầu năm học, dạy và học cơ bản ổn định, các trường từng bước thích ứng mô hình quản lý mới.

Trường lớn, mô hình quản trị mới sau sắp xếp ở Khánh Hòa

Trường lớn, mô hình quản trị mới sau sắp xếp ở Khánh Hòa

VOV.VN - Sau sắp xếp, Khánh Hòa giảm 482/728 cơ sở giáo dục công lập, còn 246 cơ sở, tương đương giảm 66%. Nhiều trường được tổ chức quy mô lớn, đặt ra yêu cầu mới về quản trị, phân bổ đội ngũ, sử dụng nguồn lực. Đầu năm học, dạy và học cơ bản ổn định, các trường từng bước thích ứng mô hình quản lý mới.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội