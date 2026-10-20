Đắk Lắk đổi mới quản trị trường học sau sắp xếp

Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, nhiều cơ sở giáo dục tại Đắk Lắk phải vận hành với quy mô lớn hơn, nhiều điểm trường và yêu cầu quản lý phức tạp hơn. Thực tế này đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý đổi mới phương thức điều hành, tăng cường phân cấp, phát huy trách nhiệm người đứng đầu, hướng đến mục tiêu ổn định tổ chức và nâng cao chất lượng dạy học.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Du (phân hiệu buôn Kom Leo), phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk trong giờ ra chơi.

Ổn định tổ chức, tạo đồng thuận trong đội ngũ

Sau sắp xếp, Trường Tiểu học Nguyễn Du, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk có một điểm trường chính và hai phân hiệu. Để các điểm trường hoạt động đồng bộ, ban giám hiệu chú trọng phân công nhiệm vụ phù hợp, tăng cường phối hợp và tạo sự đồng thuận trong đội ngũ giáo viên.

Bà Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc nắm bắt tâm tư, tháo gỡ vướng mắc và tạo đồng thuận trong đội ngũ là điều kiện quan trọng để ổn định tổ chức, nhất là khi giáo viên phải thích nghi với cách bố trí công việc mới.

“Trước khi làm thì nhà trường đã gặp các thầy cô trao đổi, nắm bắt, chia sẻ, rồi cũng có mong muốn sự đồng hành của các thầy cô, mục đích là xây dựng trường Nguyễn Du sau sáp nhập vững mạnh. Làm cho các thầy cô thông tư tưởng, nhà trường đã xây dựng mối đoàn kết, đặc biệt mối đoàn kết của hai bên và từng điểm trường có tư tưởng để đồng thuận với nhau trong ban giám hiệu cũng như trong tập thể của hội đồng thì mới làm được”, bà Thị Hương thông tin.

Ổn định tổ chức mới là bước đầu. Các trường còn phải đổi mới cách điều hành, phân công công việc hợp lý và theo sát hoạt động chuyên môn để bảo đảm chất lượng dạy học giữa các điểm trường. Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Buôn Đôn được xây dựng mới về cơ sở vật chất, nhưng đội ngũ được hợp nhất từ Trường Tiểu học Y Jút và Trường THCS Võ Thị Sáu, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Ông Thái Văn Lộc, Hiệu trưởng nhà trường xác định trách nhiệm của người đứng đầu và tính kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ là những yếu tố quan trọng để bộ máy vận hành hiệu quả.

“Với trò của người quản lý trong trường học thì tôi vẫn xác định rõ rằng tất cả là phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu, phải có tính tổ chức, tính kỷ luật, tính nêu gương, và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ở trong hội đồng sư phạm. Và việc đó thì hiện nay các đồng chí cũng rất là đồng tình ủng hộ", ông Lộc nhấn mạnh.

Sau sắp xếp các cơ sở giáo dục, nhiều giáo viên thích nghi với cách bố trí công việc mới.

Phân cấp rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản trị

Từ thực tế các trường sau sắp xếp, ngành Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk xác định cần nâng cao năng lực quản lý nhân sự, tài chính, học sinh, cơ sở vật chất và bảo đảm an toàn trường học. Hiệu trưởng phải nắm chắc các lĩnh vực hoạt động, đồng thời phân công công việc phù hợp để phát huy tính chủ động của từng bộ phận.

Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho biết, ngành đã tổ chức cho các trường có đông học sinh, nhiều điểm trường bồi dưỡng về quản trị, từ tổ chức dạy học đến quản lý tài chính, nhân sự và học sinh.

“Thực hiện sắp xếp số lượng học sinh quá lớn, phải có cách quản lý khác nhau, sở tổ chức tập huấn về cách quản trị, liên quan đến vấn đề tài chính, liên quan đến quản lý về con người, quản lý học sinh, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn an ninh. Tất cả nội dung này hiệu trưởng phải nắm và hiệu trưởng là người quản trị thì bắt buộc phải nắm hết. Nhưng mà phải phân cấp tránh ôm đồm”, theo ông Quang.

Đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khảo sát hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển

Trong chuyển khảo sát thực tế tại các trường và làm việc với tỉnh Đắk Lắk mới đây, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cũng yêu cầu các trường chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển. Theo đó, phân cấp, phân quyền phải đi cùng trách nhiệm, kiểm tra, giám sát và kết quả thực hiện nhiệm vụ, đồng thời nhấn mạnh, hiệu trưởng, hiệu phó trong quy mô lớn hơn và vẫn quản lý như mô hình trường trước đây thì sẽ thất bại.

“Quan điểm ở đây là phải xác định đổi mới tư duy, đặc biệt từ trong lãnh đạo, trong quản lý trường học, trong tổ chức triển khai dạy học. Tư duy từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển. Phân cấp phân quyền chúng ta cũng thấy rất rõ, đây không còn là khẩu hiệu nữa mà là phương pháp luận trong lãnh đạo quản lý. Không ôm đồm nhưng mà không buông lỏng. Phân công thì gắn với kiểm tra giám sát, gắn với kết quả”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết.

Sau sắp xếp, Đắk Lắk có 731 cơ sở giáo dục, gồm 625 trường công lập và 106 cơ sở ngoài công lập. Quy mô mạng lưới mới đòi hỏi ngành giáo dục tiếp tục bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, hoàn thiện cơ chế phân cấp và nâng cao trách nhiệm tại từng cơ sở.

Sắp xếp trường lớp chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng đổi mới quản trị. Phân định rõ trách nhiệm, trao quyền chủ động gắn với kiểm tra, giám sát sẽ giúp các cơ sở giáo dục vận hành hiệu quả hơn, ổn định hoạt động dạy học và bảo đảm quyền lợi của học sinh.