Đắk Lắk ký quy chế phối hợp, tránh chồng chéo trong giám sát

Theo quy chế, 4 cơ quan chủ chốt của tỉnh Đắk Lắk sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội; lấy ý kiến góp ý xây dựng luật, pháp lệnh; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; chuẩn bị nội dung các kỳ họp Quốc hội và HĐND tỉnh; tổ chức giám sát, khảo sát, tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát; tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; đồng thời tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2026-2031

Hằng năm, trước khi xây dựng chương trình giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh sẽ trao đổi, thống nhất nội dung để tránh chồng chéo; phối hợp rà soát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Các cơ quan cũng sẽ định kỳ tổ chức họp liên tịch để đánh giá kết quả thực hiện quy chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thống nhất nhiệm vụ phối hợp trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc ký kết Quy chế phối hợp thể hiện quyết tâm chính trị và trách nhiệm của các cơ quan; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Sau lễ ký kết, các cơ quan khẩn trương triển khai quy chế với tinh thần hành động quyết liệt, cụ thể hóa bằng kết quả.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, việc tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chủ động ngay từ khâu lập kế hoạch, lập đề án; tránh trùng lặp trong các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri và các nhiệm vụ chung. Tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe dân nhiều hơn.

"Những vấn đề cử tri kiến nghị phải được trả lời rõ ràng: làm được hay không làm được, vì sao chưa làm được, đồng thời có hình thức phản hồi đầy đủ đến nơi cử tri đã kiến nghị”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.