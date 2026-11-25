Năm 2026, năm đầu triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sau hợp nhất, Đắk Lắk đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 19 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, có 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tăng trưởng GRDP ước đạt 8,15%, cao nhất trong những năm gần đây. Thu ngân sách ước đạt 19.200 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao.

Đáng chú ý, thu hút đầu tư có bước chuyển mạnh. Dự kiến cả năm, Đắk Lắk thu hút 66 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 117.300 tỷ đồng, gấp 3,44 lần năm 2025. Tỉnh cũng xử lý được 282/396 dự án tồn đọng; hoàn thành phương án xử lý 937 cơ sở nhà, đất công. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Ông Nguyễn Thượng Hải, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk cho rằng cần rà soát, bố trí cán bộ đúng người, đúng việc; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuy nhiên, phía sau những con số tăng trưởng vẫn còn những hạn chế đáng lưu ý. Có 6/19 chỉ tiêu chưa đạt nghị quyết, trong đó tăng trưởng GRDP chưa đạt mục tiêu của năm là 10,02%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội, nhà ở xã hội và xây dựng nông thôn mới còn khó khăn. Giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu; nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ. Thu hút FDI chưa đạt kỳ vọng, thu từ đất có nguy cơ không hoàn thành dự toán. Đặc biệt, việc tháo gỡ vướng mắc dự án, xử lý tài sản công tuy có chuyển biến nhưng chưa tạo được đóng góp tương xứng cho tăng trưởng.

Một trong những vấn đề được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đặc biệt lưu ý là chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Sau hợp nhất, chính quyền cấp xã, phường được giao thêm nhiều thẩm quyền, nhiệm vụ, không còn đơn thuần thực hiện các chỉ đạo mà phải chủ động quản lý, điều hành và giải quyết công việc ngay từ cơ sở. Tuy nhiên, thực tế cho thấy năng lực một bộ phận cán bộ chưa theo kịp yêu cầu mới.

Ông Nguyễn Thượng Hải, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết: “Đội ngũ cán bộ ở cơ sở, kể cả anh em chuyên viên và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch xã, phường, một số xã, phường chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Tổ chức phối hợp cùng với Đảng ủy Ủy ban, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho anh em. Thứ hai, tiếp tục tham mưu rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ.”

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh bài học thực hiện nguyên tắc “6 rõ, một xuyên suốt”, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm nhiệm vụ được theo dõi, đôn đốc và thực hiện đến cùng.

Từ thực tiễn năm đầu vận hành bộ máy mới, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh yêu cầu giữ vững đoàn kết, thống nhất; đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ, một xuyên suốt”. Trong đó, phải xác định rõ người chịu trách nhiệm, tiến độ, thời hạn và sản phẩm cụ thể, không dừng lại ở phân công nhiệm vụ mà phải theo dõi, đôn đốc đến cùng.