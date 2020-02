Đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Sáng 19/2, tại Hà Nội, Tiểu ban An ninh, trật tự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã tổ chức Phiên họp lần thứ hai. Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban chủ trì Phiên họp.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam chủ trì phiên họp. (ảnh: CAND)

Ngay sau phiên họp lần thứ nhất, các thành viên Tiểu ban và Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai xây dựng kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề nổi lên liên quan công tác bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, các đơn vị Công an khẩn trương rà soát, bổ sung, kiện toàn các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; chú ý xây dựng, diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự phải sát thực tế trong xử lý tình huống phức tạp có thể xảy ra; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng thời phải đặc biệt coi trọng và làm tốt công tác phối hợp rà soát nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đảm bảo tất cả nhân sự trong diện cơ cấu vào cấp ủy đều phải được rà soát tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị./.