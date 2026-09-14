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Đảng bộ các cơ quan Đảng TƯ: Đổi mới phương thức lãnh đạo bằng chuyển đổi số

Thứ Hai, 07:40, 14/09/2026
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VOV.VN - Chuyển đổi số trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương đang được thúc đẩy theo hướng không chỉ số hóa hồ sơ, mà quan trọng hơn là đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và điều hành, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá cán bộ.

Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát

Theo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và chuyển đổi số ngành kiểm tra Đảng trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương do Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Nguyễn Khắc Tiến ký, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư, các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo Đảng ủy về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả”, gắn chuyển đổi số với đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ tháng 6 và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ 2 mở rộng, đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Ảnh Hoàng Ân

Trong triển khai nhiệm vụ, công tác số hóa hồ sơ, tài liệu của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Năm 2025, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phối hợp với Văn phòng Đảng ủy thực hiện việc chỉnh lý tài liệu, lập danh mục hồ sơ, bàn giao về Văn phòng Đảng ủy để thực hiện số hóa toàn bộ tài liệu nghiệp vụ kiểm tra, giám sát với 6 đầu mục hồ sơ, 423 danh mục tài liệu và 5.136 trang.

Năm 2026, các bản gửi đi và văn bản đến đã được thực hiện trên hệ điều hành tác nghiệp; chỉ có văn bản có chứa nội dung mật như thông báo về việc chuyển đơn của công dân và các cơ quan liên quan ngoài Đảng bộ thì thực hiện gửi qua đường bưu điện.

Tuy nhiên việc số hóa hồ sơ, tài liệu của Ủy ban Kiểm tra các đảng ủy trực thuộc cơ bản chưa thực hiện được do chưa có phần mềm để thực hiện (mới có 2 đơn vị đã rà soát, scan văn bản, tài liệu nghiệp vụ từ năm 2020 đến nay (Ủy ban Kiểm tra các đảng ủy: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật).

Thực tế triển khai tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho thấy, chuyển đổi số đang từng bước trở thành công cụ quan trọng để đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tại hội nghị triển khai chương trình hành động của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Như Hùng cho biết, chuyển đổi số được xác định là đòn bẩy quan trọng nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Đến nay, 100% đơn vị trong toàn ngành kiểm sát nhân dân đã sử dụng hệ thống quản lý án hình sự và đang tiến hành xây dựng nền tảng quản lý án dân sự, hành chính và các việc khác theo thẩm quyền. Việc số hóa hồ sơ không chỉ thay đổi phương thức lưu trữ mà còn chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, tăng tính công khai, minh bạch và khả năng kiểm soát trách nhiệm trong từng khâu tố tụng.

Nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu trong quá trình này, ông Nguyễn Như Hùng cho rằng, chuyển đổi số và hoàn thiện cơ chế tố tụng chỉ có thể đi vào chiều sâu khi được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là “người đứng mũi chịu sào”. Cấp ủy, lãnh đạo các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai các nhiệm vụ tại đơn vị mình; kiên quyết không để xảy ra tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “nói nhiều nhưng làm ít”, hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ không chỉ thể hiện ở đạo đức, lối sống, mà còn ở tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung và vì hiệu quả công việc.

Quản lý công việc, đánh giá cán bộ bằng dữ liệu

Cùng với số hóa hồ sơ, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đang triển khai giải pháp quan trọng nhằm đổi mới phương thức quản lý, điều hành và đánh giá cán bộ. Tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cho biết, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đang triển khai xây dựng phần mềm quản lý công việc và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý.

Hệ thống được thiết kế nhằm đảm bảo dữ liệu được lưu trữ tập trung, an toàn, việc khai thác dữ liệu dễ dàng, nhanh chóng. Phần mềm tập trung vào 4 mục tiêu cốt lõi: Tự động hóa quy trình giao việc đa cấp, thay thế hoàn toàn phương thức quản lý thủ công, phân tán; Minh bạch hóa tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo thời gian thực trên toàn hệ thống; Số hóa bộ chỉ số KPI, tạo cơ sở định lượng, khách quan cho công tác đánh giá, xếp loại cán bộ; Cung cấp các công cụ báo cáo, thống kê trực quan cho Thường trực Đảng ủy.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Theo ông Đỗ Việt Hà, việc triển khai và đưa phần mềm vào sử dụng sẽ góp phần  nâng cao chất lượng quản lý, đánh giá cán bộ, phù hợp với hạ tầng công nghệ thông tin của các đảng ủy trực thuộc; đồng thời góp phần đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong giai đoạn mới. Đề án giúp giảm thiểu tối đa công tác hành chính thủ công trong giao việc, theo dõi, tổng hợp báo cáo và đánh giá công việc định kỳ.

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú phải coi việc xây dựng phần mềm quản lý công việc và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý là nhiệm vụ quan trọng.

Chuyển đổi số trong Đảng bộ phải được xác định là đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và điều hành, không đơn thuần là số hóa hồ sơ hay đưa quy trình hiện có lên phần mềm. Việc xây dựng phần mềm quản lý công việc phải thực sự giúp cấp ủy, người đứng đầu nắm được một cách nhanh chóng, chính xác: việc gì đang làm; ai chịu trách nhiệm; thời hạn đến đâu; tiến độ thế nào; sản phẩm đã đạt yêu cầu chưa; việc gì đang chậm; chậm vì sao; trách nhiệm thuộc về ai; và người đứng đầu cần quyết định, tháo gỡ vấn đề gì. Đối với bộ chỉ số đánh giá, yêu cầu phải đo được kết quả thực chất và chất lượng công việc, không phải làm để lấy hình thức, chấm điểm cán bộ.

 

Nguyễn Vân/VOV.VN
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