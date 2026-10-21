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Đăng hoàn cảnh gia đình lên mạng kêu gọi tài trợ có thể ảnh hưởng đến tâm lý trẻ

Thứ Tư, 17:39, 21/10/2026
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VOV.VN - Đại biểu quốc hội lo ngại việc đăng hình ảnh bệnh án, hoàn cảnh gia đình của trẻ em để vận động tài trợ có thể khiến thông tin riêng tư của trẻ bị lưu truyền lâu dài, ảnh hưởng đến tâm lý và khả năng hòa nhập.

 

Sáng ngày 21/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Quan tâm đến vấn đề bảo vệ trẻ em, đại biểu Đại biểu Nguyễn Trần Phương Hà (Đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai) đề nghị mở rộng quy định bảo mật thông tin trong Luật Trẻ em, không chỉ giới hạn ở trẻ bị xâm hại mà phải bao quát mọi trẻ được cơ sở tiếp nhận, hỗ trợ hoặc cung cấp dịch vụ.

Theo đại biểu, nguy cơ lộ thông tin cũng có thể xảy ra với trẻ bị bỏ rơi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt hoặc đang có nguy cơ bị xâm hại. Việc đăng hình ảnh bệnh án, hoàn cảnh gia đình để vận động tài trợ có thể khiến thông tin riêng tư của trẻ bị lưu truyền lâu dài, ảnh hưởng đến tâm lý và khả năng hòa nhập.

Dang hoan canh gia dinh len mang keu goi tai tro co the anh huong den tam ly tre hinh anh 1
Đại biểu Nguyễn Trần Phương Hà - Đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai. (Ảnh: quochoi.vn)

Với cơ sở cung cấp dịch vụ cho trẻ bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động, đại biểu thành phố Đồng Nai đề nghị quy định rõ trách nhiệm tổ chức hoặc phối hợp chuyển trẻ đến nơi an toàn, duy trì việc chăm sóc và các dịch vụ thiết yếu.

Đại biểu dẫn thực tế năm 2024 có 85 trẻ phải chuyển khẩn cấp khỏi một cơ sở vi phạm đến 3 cơ sở bảo trợ công lập, cùng lúc cần hoàn tất hồ sơ tiếp nhận và bảo đảm việc học cho các em. Theo đại biểu, xử lý cơ sở vi phạm phải đi liền với phương án bảo đảm an toàn, chăm sóc và hỗ trợ liên tục cho trẻ.

Đại biểu cũng đề nghị gắn việc bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã với yêu cầu bồi dưỡng kỹ năng và bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ. Người phụ trách cần có khả năng đánh giá nguy cơ, phối hợp với công an, y tế và kết nối hỗ trợ an toàn; nếu chỉ tiếp nhận rồi chuyển thông tin, việc bảo vệ trẻ có thể bị chậm trễ. Khi vụ việc vượt quá khả năng xử lý của cấp xã, cần có đầu mối hỗ trợ chuyên môn

Về đánh giá mức độ khuyết tật ở trẻ em, đại biểu Nguyễn Trần Phương Hà đề nghị luật nêu nguyên tắc đánh giá phù hợp với độ tuổi, dạng khuyết tật và mức độ hạn chế hoạt động. Cần phân biệt điều trẻ chưa tự làm được do độ tuổi với hạn chế thực sự do khuyết tật; đồng thời kế thừa, hoàn thiện và áp dụng thống nhất các công cụ đánh giá.

Đại biểu Nguyễn Khánh Vũ (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị) đề nghị giữ yêu cầu đối với người điều hành và người trực tiếp tiếp xúc với trẻ tại cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. Đại biểu nhấn mạnh, bỏ thủ tục tiền kiểm không có nghĩa là bỏ tiêu chuẩn bảo vệ trẻ. Dự thảo cần quy định rõ điều kiện đối với người điều hành, người trực tiếp cung cấp dịch vụ, trong đó có trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa được xóa án tích hoặc chưa được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi xâm hại trẻ em.

Dang hoan canh gia dinh len mang keu goi tai tro co the anh huong den tam ly tre hinh anh 2
Đại biểu Nguyễn Khánh Vũ, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị. Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu đề nghị xác định cụ thể thẩm quyền đình chỉ, chấm dứt hoạt động của cơ sở: Chủ tịch UBND cấp xã xử lý cơ sở đặt tại địa bàn; cơ sở hoạt động trên từ hai đơn vị cấp xã trở lên do người đứng đầu cơ quan chuyên môn cấp tỉnh quản lý nhà nước về trẻ em quyết định; cơ sở công lập do cơ quan quyết định thành lập xử lý. Những cơ sở đã thành lập trước khi luật có hiệu lực cũng cần thông báo để chính quyền cấp xã nắm được và thực hiện hậu kiểm.

 

Nguyễn Trang/VOV.VN
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