Bộ Công an công bố cuốn sách về kiểm tra, kỷ luật Đảng trong Công an Nhân dân

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, chiều nay 12/8, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật và Bộ Công an phối hợp tổ chức buổi lễ công bố và bàn giao cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong công an nhân dân”.

Cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân”, nhằm cung cấp hệ thống lý luận cơ bản, đánh giá thực trạng, dự báo và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong lực lượng Công an nhân dân. Cuốn sách cũng là tài liệu phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh toàn diện.

Cuốn sách gồm 3 phần: Những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân; Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân giai đoạn 2010 – 2020 và Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân.

Nguồn tài liệu nghiên cứu, biên soạn cuốn sách được tổng hợp, hệ thống hóa từ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác Công an nói chung, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân nói riêng; các bài nói, bài viết, bài phát biểu thể hiện sự quan tâm, chăm lo giáo dục và rèn luyện lực lượng Công an nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập v.v...

Đặc biệt, các số liệu trong cuốn sách được phân tích, tổng hợp dựa trên hệ thống các phiếu khảo sát gửi cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy các cấp trong toàn lực lượng Công an, do đó có độ chính xác và tin cậy cao. Bên cạnh đó, cuốn sách tham khảo các nghiên cứu chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân./.