“Cán bộ mà Đức không tốt thì Tài cũng sẽ mai một“

Sáng nay (5/5), Tỉnh uỷ Đắk Lắk tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến của nguyên cán bộ chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025.



Các đại biểu cho rằng trong dự thảo báo cáo chính trị cần quan tâm hơn đến phần giải pháp nhiệm vụ 5 năm tới một cách cụ thể. Trong đó, chú trọng phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh; tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin; cải cách hành chính, thể chế, văn bản ban hành phải sửa đổi bổ sung phù hợp với tình hình mới. Đối với công tác cán bộ, phải là “then chốt trong then chốt”.

"Phải đánh giá cán bộ cả Tài và Đức. Đức quyết định Tài, Đức tốt thì Tài sẽ phát triển. Đức không tốt thì dù có học hành kỹ sư, tiến sĩ, trí thức cỡ nào cũng sẽ mai một. Đánh giá cán bộ là rất khó, chọn nhân sự để đưa vào huyện uỷ, tỉnh uỷ là rất khó cho nên phải thật cân nhắc” - ông Lê Chí Quyết, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk nêu ý kiến.

Góp ý nội dung đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, ông Nguyễn An Vinh, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk cho rằng giai đoạn trước tỉnh xác định ổn định để phát triển, nhưng giai đoạn tiếp theo cần thay đổi theo hướng phát triển để ổn định.

Theo ông Vinh, trước đây tỉnh Đắk Lắk có nhiều phức tạp về an ninh chính trị, quốc phòng. Hiện này, phần chính trị tương đối ổn định, so với trước tiến bộ hơn nhiều. Trong khi đó, sự phát triển về kinh tế xã hội của Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung là vùng còn nhiều khó khăn. Do đó, theo ông, bây giờ phải ưu tiên cho phát triển. Nếu phát triển tốt sẽ tạo điều kiện củng cố ổn định, nâng cao ổn định lên một mức nữa.

Cùng với đó, đa số ý kiến cũng góp ý trong dự thảo văn kiện cần quan tâm hơn nữa đến công tác kiểm tra, xây dựng Đảng. Đặc biệt, cần có những biện pháp mạnh trong phòng ngừa, xử lý hành vi tham nhũng, nạn thất thoát, lãng phí ngân sách, lợi ích nhóm trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Làm được điều này mới củng cố niềm tin trong nhân dân với Đảng./.