Đại tá Cà Văn Lập tái đắc cử Bí thư Đảng ủy BĐBP tỉnh Sơn La

Trong 3 ngày, từ 19- 21/7, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham gia của 80 đại biểu đại diện cho hơn 630 đảng viên trong toàn đơn vị.

5 năm qua, Đảng bộ Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cơ sở thực hiện có hiệu quả các mặt công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng nắm tình hình hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh với các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm về ma túy...

Các đại biểu đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội biên phòng tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 16 đồng chí.

Đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai có hiệu quả việc giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nổi bật là các chương trình “Bữa sáng cho em”, “Nâng bước em tới trường”; mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, “Hũ gạo tình thương”…

Đại tá Cà Văn Lập tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy

Tham mưu cho Tỉnh ủy Sơn La tổ chức và triển khai Đề án “Bố trí chức danh cán bộ Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La tăng cường các xã biên giới”, đưa cán bộ tới tăng cường cho các xã biên giới giữ chức danh Phó Bí thư đảng ủy xã; triển khai hơn 250 đảng viên ở các đồn biên phòng phụ trách hỗ trợ gần 650 hộ gia đình; hơn 70 đảng viên tham gia sinh hoạt ở 70 chi bộ bản biên giới. Hoạt động đối ngoại Đảng, chính quyền các cấp và ngoại giao nhân dân giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, nước CHDCND Lào được tăng cường, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò của lực lượng chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; nắm chắc tình hình nội ngoại biên và trên biên giới; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham mưu và tham gia giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới; thực hiện tốt 2 khâu đột phá là: Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự./.