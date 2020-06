Đảng bộ Hà Nội tập trung thảo luận xem xét 5 nội dung quan trọng

Sáng 30/6, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ 24 cho ý kiến về các nội dung quan trọng. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ (giữa) chủ trì hội nghị.

Hội nghị xem xét và thông qua Báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Thành ủy; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, tình hình thực hiện ngân sách thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Tờ trình Chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tại ô đất công viên, hồ điều hòa thuộc khu vực Dự án phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng; Hội nghị sẽ xem xét, thông qua Dự thảo (lần thứ ba) Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và thực hiện công tác cán bộ.

Theo báo cáo của Thành uỷ, 6 tháng đầu năm Hà Nội đánh dấu sự phục hồi kinh tế ấn tượng với mức tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt 3,39%, cao hơn 1,8 lần mức tăng GDP cả nước (1,81%). Công tác chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp của Thành ủy cũng đạt kết quả tích cực. Tính đến hết ngày 29/6, toàn Đảng bộ thành phố đã có 2.309/2.310 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đạt tỷ lệ 99,96%. 49/50 đảng bộ trực thuộc Thành ủy (98%) đã hoàn thành 100% đại hội cấp cơ sở.

Phát biểu tại tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ nhấn mạnh một số nội dung và nhiệm vụ của hội nghị có tính chất gợi mở thảo luận nêu vấn đề để làm rõ hơn về tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Năm 2020, năm có nhiều sự kiện trọng đại của Đảng, đất nước và Thủ đô, TP triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh đặc biệt, tình hình quốc tế có những biến động lớn chưa từng có trong nhiều thập kỷ do tác động của Covid-19; Kinh tế thế giới suy thoái, các nước đối tác lớn của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đều ảnh hưởng nghiêm trọng, chịu ảnh hưởng nặng nề. Là Trung tâm lớn về kinh tế và giao dịch quốc tế mật độ dân cư đông đúc và nhiều khách vãng lai, Thủ đô Hà Nội là một địa bàn có nhiều rủi ro cao và thực tế có nhiều ảnh hưởng nặng nề nhất so với các địa phương khác trong cả nước số ca nhiễu nhiều nhất, nhiều ổ dịch phức tạp.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ, Ban chấp hành đảng bộ TP Hà Nội đã tập trung thảo luận và đề ra quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ “kép”, Hà Nội tiên phong gương mẫu và chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến chống Covid-19, Hà Nội cũng sẽ tiên phong gương mẫu chiến thắng phục hồi và phát triển kinh tế Thủ đô.

Với quyết tâm đó, nỗ lực của cả hệ thống chính trị đại dịch Covid-19 đã được cơ bản kiểm soát và đẩy lùi đến nay trên địa bàn có 114 ca nhiễm bệnh đã được chữa khỏi không có người tử vong.

Bí thư Vương Đình Huệ đề nghị Thành uỷ tập trung thảo luận làm rõ sâu sắc hơn về sự chỉ đạo lãnh đạo của Thành uỷ sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và kết quả nổi bật trong công tác phòng chống dịch của TP những bài học kinh nghiệm và cả hạn chế cần rút kinh nghiệm; Đồng thời đề xuất các giải pháp cả về nhận thức và hành động thực tiễn tiếp tục kiểm soát dịch bệnh không để xảy ra làn sóng dịch bệnh thứ hai quay trở lại.

Kinh tế Thủ đô chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 giảm sâu trong tháng 4, phục hồi trở lại giữa tháng 5, tăng trưởng khá mạnh vào tháng 6. Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm tăng 3,39%. Đây là mức tăng trưởng khá cao so hơ với bình quân trung của cả nước 1,81%. Ngay từ đầu năm TP tập trung chỉ đạo các giải pháp tăng thu ngân sách, nhất là xử lý các khoản nợ thuế sử dụng đất; Chỉ đạo điều hành chi ngân sách đúng quy định đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên cũng như đột xuất, các khoản chi hỗ trợ an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp; Chỉ đạo các địa phương giảm ít nhất 5% dự toán chi thường xuyên còn lại của 9 tháng cuối năm 2020 ngoài số tiết kiệm 10% dành cải cách tiền lương hàng năm để dành nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, thực hiện an sinh xã hội.

Hội nghị lần thứ hai mươi tư Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Theo Bí thư Vương Đình Huệ nhấn mạnh, “mỗi một Thành uỷ viên cần đặt câu hỏi vì sao Hà Nội có thể tăng trưởng ở mức khá cao 3,39% và vì sao không thể cao hơn. Ngành mình, lĩnh vực mình phụ trách và đơn vị mình đóng góp được gì cho sự tăng trưởng chung của TP cho giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và thu nhập của người lao động. Đồng thời cho ý kiến thẳng thắn về những tồn tại hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp TP quận, huyện, thị xã. Những tồn tại yếu kém bất cập vướng mắc trong giải quyết đầu tư công, sắp xếp cổ phần hoá DNNN việc giải quyết các vấn đề dân sinh cấp bách, bảo vệ môi trường, quản lý khai thác tài nguyên; chống ùn tắc giao thông, trật tự xây dựng đô thị, cải cách thủ tục hành chính, công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo và các vụ việc nổi cộm".

Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ cũng đề nghị hội nghị tập trung phát biểu bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện hội hợp tác và đầu tư phát triển vừa được tổ chức rất thành công. "Phải chăng đó là kết quả của sự quyết liệt năng động sáng tạo, trong chỉ đao những cố gắng nỗ lực trong định hướng và giải pháp tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Các cơ chế công tác của các tổ liên ngành của UBND thành phố thực hiện trong thời gian qua và tiếp tục vấn đề này trong thời gian tới thế nào để các dự án được trao chủ trương đầu tư đã ký được sớm triển khai thực hiện. Những giải pháp phấn đấu để kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020 với GDP tăng gấp 1,3 lần so với bình quân trung của cả nước và hoàn thành nhiệm vụ thu rất nặng nề 285.000 tỷ đồng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của TP".

Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của TP, Bí thư Vương Đình Huệ đánh giá, công tác chỉ đạo các cấp được tập trung chỉ đạo đảm bảo tiến độ chất lượng theo đúng hướng của Trung ương và Thành uỷ. Tính đến ngày 20/6/2020 đã có 2309/2310 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội đạt tỷ lệ 99,96%. Thành uỷ lựa chọn và tổ chức rất thành công đảng bộ cấp trê cơ sở của Đảng bộ quận Ba Đình, Đảng bộ huyện Gia Lâm và Bộ Tư lệnh Thủ đô. “Nhìn chung cấp uỷ các địa phương đã tổ chức đại hội theo đúng quy định điều lệ đảng không khí đại hội diễn ra trang trọng. Văn kiện và tài liệu chuẩn bị nghiêm túc và chất lượng. Công tác bầu cử nhân sự cấp uỷ, nhân sự đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên được thực hiện bài bản đúng quy chế bầu cử, đúng phương án nhân sự... Nhiều cấp uỷ các địa phương thành công bầu trực tiếp bí thư. Công tác xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, tổ chức của đảng bộ thành phố được chuẩn bị chủ động bài bản khoa học tích cực khẩn trương... “

Bí thư Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu thảo luận phân tích kỹ để rút ra kinh nghiệm và các giải pháp trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; công tác nắm bắt dự báo diễn biến tình hình dư luận tư tưởng cán bộ đảng viên và nhân dân; Chỉ đạo giải quyết đơn thư tố cáo khiếu nại vụ viêc có tính chất phức tạp; Nắm bắt tâm tư và tình hình nhân dân ở cơ sở, nhất là cán bộ không chuyên trách ở cơ sở thuộc đối tượng sắp xếp theo đề án và sắp xếp kiện toàn thôn, tổ dân phố.

Bí thư Vương Đình Huệ yêu cầu tại hội nghị này cần nắm bắt và tiếp tục chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trên cơ sở đảm bảo tiến độ chất lượng theo kế hoạch củng cố các cấp tổ chức cơ sở đảng yếu kém nâng cao tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đảm bảo chất lượng, số lượng; Hội nghị xem xét xử lý kỷ luật đối với cán bộ theo quy định.

Về Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVII được xác định đây là nội dung quan trọng. Theo Bí thư Vương Đình Huệ, trong qúa trình xây dựng Thành uỷ nên bám sát tinh thần quan điểm chỉ đạo của Trung ương; chỉ đạo tổng kết 8 chương trình công tác của Thành uỷ khoá XVI; Chỉ đạo thực hiện chương trình số 20 về nghiên cứu khoa học trọng điểm là nền tảng giúp TP làm cơ sở thực tiễn, luận cứ khoa học xây dựng văn kiện...

Về Dự thảo Báo cáo chính trị (lần thứ ba), Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm xem xét thống nhất về quan điểm tiếp thu và làm sâu sắc hơn những nội dung bổ sung, chỉnh sửa cả về chủ đề, phương châm, kết cấu, nội dung, cách thức trình bày, những nhận định, đánh giá hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, dự báo tình hình, nhiệm vụ, mục tiêu giai đoạn tới...

Về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tại ô đất công viên, hồ điều hòa (ký hiệu HĐH) thuộc khu vực Dự án phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng), Bí thư Thành ủy đề nghị các Thành ủy viên cho ý kiến về sự cần thiết, căn cứ pháp lý và những nội dung cần lưu ý theo đề nghị tại Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND Thành phố và cho ý kiến để Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt theo thẩm quyền./.