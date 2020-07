Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng tái đắc cử chức danh Bí thư

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, tỉ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt trên 81% (vượt chỉ tiêu đề ra), án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% (vượt chỉ tiêu đề ra), tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh được giữ vững, tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng xác định không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, phá hoại, khủng bố và các tình huống đột xuất, bất ngờ về chính trị trên địa bàn tỉnh. Không để hình thành tội phạm có tổ chức, băng, nhóm tội phạm nguy hiểm; giải quyết có hiệu quả các tụ điểm tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, không để kéo dài gây bức xúc dư luận; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt từ 80% trở lên, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông; chú trọng phòng ngừa, kịp thời ứng phó khi xảy ra cháy nổ; phối hợp xử lý, phòng chống có hiệu quả thiên tai, dịch bệnh, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa mới gồm 22 đồng chí (khuyết 01 đồng chí) và bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV. Đại tá Nguyễn Minh Ngọc - Giám đốc Công an tỉnh tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.