Hòa Bình: Không để lọt vào bộ máy những người kém tài, đức

Hội nghị quán triệt bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng” và tiếp tục chỉ đạo thực hiện mục tiêu phòng chống dịch bệnh Covid-19, thúc đẩy phát triển KT-XH.



Tại Hội nghị, ông Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình quán triệt bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng thời nhấn mạnh: Công tác nhân sự là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của Đảng, của đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo đó, phải làm tốt công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Công tác cán bộ phải xác định rõ yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng và chất lượng nhân lực. Cần lựa chọn cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành và đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, nhân dân lên trên hết. Không để lọt vào bộ máy những người không đáp ứng tiêu chuẩn, không đủ đức, đủ tài, dẫn đến hại nước hại dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh nhấn mạnh: Với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, tỉnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang được kiểm soát, nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Đối với tỉnh Hòa Bình, dịch bệnh cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế- xã hội. Ước tính trên địa bàn tỉnh cón 8800 người có công với cách mạng; trên 55.000 hộ nghèo, cận nghèo và 24000 đối tượng xã hội bị ảnh hưởng đang cần được hỗ trợ…

Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình - Bùi Văn Tỉnh.

Dự báo trong quý II, do ảnh hưởng dịch bệnh, Hòa Bình thống nhất tiếp tục phòng chống dịch bệnh bảo đảm an toàn tuyệt đối sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thực hiện các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn, thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển KT-XH phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các chỉ tiêu KT-XH năm 2020 đã đề ra./.