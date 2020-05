Huyện Can Lộc: Đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Hà Tĩnh

Sáng 28/5, Đại hội đại biểu lần thứ 36 Đảng bộ huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh toàn dân, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, phát triển nhanh, bền vững”. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên và cũng là 1 trong 3 đại hội điểm của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn và Phó Bí thư thường trực Hoàng Trung Dũng dự và chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Can Lộc khóa XXXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 của thường trực huyện ủy Can Lộc nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 35, Đảng bộ huyện Can Lộc đã đạt kết quả quan trọng, toàn diện; hoàn thành tất cả các chỉ tiêu. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 5 năm duy trì ổn định 17%; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch khá, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng; tỷ lệ giảm nghèo giảm từ 7,22% năm 2016 xuống còn 2,34%. Năm 2019, Can Lộc được Thủ tướng Chính phủ trao bằng công nhận huyện đạt nông thôn mới, về đích sớm hơn 1 năm so với kế hoạch mà Nghị Quyết Đảng bộ khóa 35 đặt ra và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3.



Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá cao những thành quả mà đảng bộ, Nhân dân huyện Can Lộc đã đạt được trong 5 năm qua; đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Can Lộc cần chú ý tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế. Chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển. Lấy văn hóa làm nền tảng để phát triển kinh tế. Đặc biệt tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng và chính quyền:



Ông Hoàng Trung Dũng cho biết: "Về công tác xây dựng đảng, Đảng bộ Can Lộc cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Tiếp tục thực hiện một cách nề nếp có hiệu quả chỉ thị 05 gắn với thực hiện NQ TƯ 4 khóa 11, 12, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên. Chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ đảng viên với nhân dân. Chú trọng công tác kiểm tra giám sát."

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 38 đồng chí và trực tiếp bầu Bí thư huyện ủy. Ông Nguyễn Như Dũng, Bí thư huyện ủy Khóa 35- nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư huyện ủy Can Lộc khóa 36, nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% phiếu bầu./.