Thiếu tướng Vũ Xuân Viên tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an Đà Nẵng

Chiều 22/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an thành phố Đà Nẵng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 23 ủy viên. Ban chấp hành Đảng bộ Công an thành phố Đà Nẵng họp phiên đầu tiên bầu Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an Đà Nẵng bỏ phiếu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội ở thành phố Đà Nẵng được kiểm soát tốt.

Tỷ lệ điều tra, phá án về trật tự xã hội hàng năm đạt trên 80% đối với thường án và trên 90% đối với án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Tội phạm ma tuý, kinh tế, vi phạm pháp luật về môi trường được phát hiện, xử lý năm sau nhiều hơn năm trước, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, Chương trình Thành phố “4 an”, Đề án “Xây dựng Đà Nẵng- Thành phố môi trường” đến năm 2020…



Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận những nỗ lực, thành tự nổi bật của Công an thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ qua, đồng thời, chỉ rõ 7 nhóm hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục.

Đại hội Đảng bộ Công an thành phố Đà Nẵng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn mong muốn ngay sau Đại hội, Đảng bộ Công an thành phố Đà Nẵng sớm có giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

"Tiếp tục thực hiện vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành, tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố triển khai thực hiện ngiêm túc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Trước mắt, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bảo vệ Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội khóa 15" - Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cho biết./.