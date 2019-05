Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Đảng uỷ Công an T.Ư

Để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, sáng nay 25/5 Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ phận thường trực Tiểu ban, làm Trưởng đoàn; và các đồng chí phó trưởng đoàn: Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Thường trực Tiểu ban; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban, đã làm việc với Đảng uỷ Công an Trung ương.

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng hoan nghênh, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đảng uỷ Công an Trung ương. Nhấn mạnh Đảng uỷ Công an Trung ương thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.



Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt hiệu quả cao. Đồng thời đã gương mẫu đi đầu, tập trung chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí được đẩy mạnh… tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Công an; gợi mở những vấn đề cần tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Đồng thời, đồng chí ghi nhận những kiến nghị của Đảng uỷ Công an Trung ương để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 của Đảng./.