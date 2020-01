Toàn cảnh Lễ trao giải Búa liềm Vàng 2019

Giải Báo chí Búa liềm Vàng lần thứ IV đã lựa chọn ra 57 tác phẩm xuất sắc nhất, trong đó có 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 25 giải khuyến khích và 2 giải mới giành cho cho tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao giải cho các tác giả đạt giải C. Năm nay, giải Búa liềm Vàng trao 15 giải C.