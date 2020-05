Triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT Đại hội đảng các cấp

Chiều nay, tại Hà Nội_Tiểu ban An ninh, trật tự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng tổ chức phiên họp lần thứ ba.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: Công an nhân dân)

Tại phiên hợp, thường trực Tiểu ban đã trình bày báo cáo kết quả công tác của Tiểu ban từ Phiên họp thứ hai đến nay và dự kiến một số công tác trọng tâm thời gian tới. Các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, bổ sung thêm tình hình và những công việc cần triển khai trong thời gian tới...

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cho rằng, thời gian tới, tình hình trong và ngoài nước còn có nhiều diễn biến phức tạp, tiếp tục đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung và an ninh trật tự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng nói riêng; đề nghị Công an các đơn vị, địa phương có kế hoạch cụ thể, đề ra chủ trương phù hợp để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống...

Đồng thời, làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các âm mưu, hoạt động chống phá, khủng bố, phá hoại... Tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kiên quyết, kiên trì xử lý dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện còn tồn đọng, không để tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp.

Tổ chức khảo sát, bổ sung, hoàn thiện các phương án bảo đảm an ninh trật tự Đại hội, nhất là các phương án xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự có thể xảy ra. Chủ động phối hợp với cơ quan y tế, xây dựng các kịch bản, triển khai phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn sức khỏe của các đại biểu, khách mời và các lực lượng tham gia trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội.

Cùng với đó triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp, làm trong sạch địa bàn; đẩy nhanh tiến độ xác minh, sớm điều tra làm rõ và kết luận các vụ án có liên quan, phục vụ kịp thời công tác nhân sự Đại hội../.