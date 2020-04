Vụ tham ô 26 tỷ đồng: Xem xét kỷ luật nhiều lãnh đạo huyện Sìn Hồ

Tại kỳ họp thứ 39, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu đã thông báo kết luận kiểm tra và xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ chủ chốt huyện Sìn Hồ trong vụ tham ô hơn 26 tỷ đồng tiền hỗ trợ chính sách cho học sinh dân tộc ít người.

Tại kỳ họp, ngoài xem xét kỷ luật Đảng đối với 7 cán bộ đã bị cơ quan chức năng khởi tố là Trưởng, phó phòng và cán bộ phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; cán bộ Kho bạc Nhà nước huyện, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu còn xem xét kỷ luật đối với Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ; Giám đốc và Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Sìn Hồ.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ nơi xảy ra vụ việc.

Theo kết luận kiểm tra, ông Lê Thanh Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ, Trưởng ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện có vi phạm, khuyết điểm, chịu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để phòng Giáo dục và Đào tạo không thanh toán một số chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh; không thẩm tra, xét duyệt quyết toán ngân sách đối với các đơn vị trường học. Sau khi phát hiện sai phạm, ông Lê Thanh Dương đã tích cực chỉ đạo khắc phục xong số tiền sai phạm.

Vi phạm, khuyết điểm của ông Dương làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, chi bộ và UBND huyện, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật Đảng.

Đối với ông Đồng Văn Liệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện có khuyết điểm, vi phạm: chưa sâu sát trong chỉ đạo công tác quản lý, thực hiện chế độ chính sách về giáo dục, thiếu kiểm tra, giám sát đối với Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực; chưa quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Phòng Tài chính - Kế hoạch trong thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Sau khi phát hiện sai phạm, ông Đồng Văn Liệt đã tích cực chỉ đạo khắc phục xong số tiền sai phạm.



Khuyết điểm, vi phạm của ông Liệt chưa đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật, nhưng phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.



Đối với Giám đốc và Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Sìn Hồ là ông Nguyễn Mạnh Thắng và Đỗ Xuân Hải, đã vi phạm quy định trong quản lý, sử dụng tài chính, chịu trách nhiệm người đứng đầu và phó giám đốc phụ trách về những khuyết điểm, vi phạm của đơn vị trong kiểm soát, thanh toán các khoản chi thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Kiểm soát một số hồ sơ đề nghị rút kinh phí thiếu chặt chẽ, ký duyệt cho Phòng Giáo dục và Đào tạo rút vượt dự toán được giao, gây hậu quả nghiêm trọng.



Vi phạm của ông Thắng và ông Hải là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của cá nhân, chi bộ và cơ quan; vi phạm này đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng.



Trước đó, VOV đã đưa tin, vụ tham ô hơn 26 tỷ đồng tiền hỗ trợ chính sách cho học sinh dân tộc ít người, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố tổng cộng 7 bị can, trong đó bắt tạm giam 6 bị can để phục vụ cho công tác điều tra.



Các bị can bị bắt và khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Nguyễn Thị Minh Liễu; Trần Thị Huệ; Ngô Hoàng Thái; Bùi Thanh Lam là kế toán trưởng, thủ quỹ, Trưởng phòng và Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ; Phạm Tiến Dũng; Vũ Thanh Cường; Nguyễn Thanh Tùng- là giao dịch viên và kế toán trưởng Kho bạc Nhà nước huyện Sìn Hồ, (riêng Nguyễn Thanh Tùng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đến hết thời hạn điều tra vụ án).

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2017 đến tháng 5/2019, Nguyễn Thị Minh Liễu, kế toán trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ và Trần Thị Huệ, thủ quỹ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ cấu kết với nhau, nhiều lần rút tiền của cơ quan để chi tiêu vào mục đích cá nhân và không có khả năng chi trả.

Số tiền hai đối tượng Liễu và Huệ rút là 26,5 tỷ đồng từ các mục chi phí học tập, chi phí thường xuyên, trong đó, phần lớn là nguồn hỗ trợ chính sách cho học sinh dân tộc ít người.../.