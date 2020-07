Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh chính là làm tốt công tác dân vận

Chiều 21/7, Đoàn Kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Quận Liên Chiểu nằm ở cửa ngõ Tây Bắc của thành phố Đà Nẵng, có 3 Khu công nghiệp, nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Trên địa bàn quận có hơn 65 nghìn công nhân, sinh viên đến sinh sống, làm việc và học tập. Đây cũng là địa bàn có hầm đường bộ Hải Vân, bãi rác Khánh Sơn, bệnh viện tâm thần, nơi quy hoạch ga Đà Nẵng… dễ xảy ra điểm nóng. Vì vậy, Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu quán triệt nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị quận về công tác dân vận.

Các cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; phân công cán bộ, đảng viên bám sát cơ sở, nắm tình hình nhân dân, xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chính quyền các phường đã cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, gắn công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; triển khai có hiệu quả các quy định thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính theo mô hình quận, phường điện tử và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục duy trì tốt. Mức độ hài lòng của tổ chức, công dân luôn đạt tỷ lệ trên 95%.

Bà Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu.

Những năm qua, địa phương này có 55 nhóm dự án đã và đang triển khai, hơn 2/3 diện tích đất phải thu hồi và gần 4000 hộ dân phải thực hiện di dời, giải tỏa. Nhờ làm tốt công tác vận động, các dự án trên địa bàn được triển khai thuận lợi, tỷ lệ người dân khiếu kiện và thực hiện các biện pháp hỗ trợ thi công không đáng kể, không có khiếu kiện đông người, phức tạp.



Tại địa phương này, sau 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị, hệ thống chính trị các cấp được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận, nhất là cán bộ trẻ có năng lực được quan tâm, khắc phục tình trạng “khoán trắng” công tác dân vận cho mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội.

Bà Trương Thị Mai đánh giá cao công tác dân vận của quận Liên Chiểu trong 10 năm qua, nhất là công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương trong công tác dân vận, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có phân công phân nhiệm rõ ràng, các mô hình thanh tra nhân dân được phát huy.

Quận đã huy động được hệ thống chính trị làm công tác dân vận, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nhất là đối với vấn đề nóng từ bãi rác Khánh Sơn, quy hoạch ga Đà Nẵng, dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô. Qua đó, vận động người dân đồng thuận với các chủ trương chính sách của địa phương.

Bà Trương Thị Mai cho rằng, trong thời buổi công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, người dân giám sát chặt chẽ, điều đó đã yêu cầu người cán bộ phải hết sức gương mẫu, giữ gìn đạo đức, tác phong. Bà Trương Thị Mai đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu tiếp tục nâng cao vai trò công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của người dân trong quá trình xây dựng và phát triển của địa phương. Công tác dân vận phải gắn với công tác xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh chính là làm tốt công tác dân vận.

Về công tác dân vận trong tình hình mới, bà Trương Thị Mai nêu rõ, Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, nhất là Nghị quyết của Quốc hội về xây dựng mô hình chính quyền đô thị Đà Nẵng cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề với những chỉ tiêu rất cao. Trong bối cảnh đó, quận Liên Chiểu cần làm tốt công tác dân vận, huy động các tầng lớp nhân dân tham gia, đồng thuận với các chính sách của địa phương.

"Cách mạng là quá trình của người dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tôi rất thích câu của Bác Hồ: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân”, “bao nhiêu quyền hạn đều do dân”. Quyền hạn chúng ta có được chính là do người dân giao cho mình chứ không phải của mình"- bà Trương Thị Mai nói và nhấn mạnh từng địa phương phải quan tâm đến quan điểm của dân, do dân và vì dân. Người dân phải được tham gia vào quá trình để Đà Nẵng phát triển./.