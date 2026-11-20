Nghị quyết 30-NQ/TW (ban hành ngày 15/10/2026 tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV) đặt ra yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, chuyển từ phương thức quản lý phân tán theo từng khâu, từng cấp sang quản trị đội ngũ thống nhất, liên thông và xuyên suốt. Trong đó, vị trí việc làm được xác định là nền tảng để tuyển chọn, bố trí, sử dụng, đào tạo và đánh giá cán bộ; đồng thời, phải làm rõ yêu cầu năng lực, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm và sản phẩm đầu ra của từng vị trí. Việc đánh giá không chỉ căn cứ vào hồ sơ, quy trình hay nhận xét chung chung mà phải dựa trên phẩm chất, năng lực thực tiễn, kết quả, hiệu quả công việc và dữ liệu có thể kiểm chứng.

TS. Đoàn Văn Tình (Học viện Hành chính và Quản trị công)

TS. Đoàn Văn Tình (Học viện Hành chính và Quản trị công) cho rằng, thực tế thời gian qua cho thấy, mặc dù các ban, bộ, ngành và địa phương đã rất nỗ lực triển khai, cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về kiểm điểm, đánh giá cán bộ và chuẩn hóa hệ thống vị trí việc làm, công tác đánh giá ở nhiều nơi vẫn vấp phải những rào cản, chưa thể áp dụng một cách đồng bộ và thực chất.

Nguyên nhân sâu xa là do thói quen đánh giá định tính, cảm tính đã bám rễ lâu năm trong phương thức quản lý cũ, trong khi việc lượng hóa sản phẩm công việc gắn với công việc thuộc vị trí việc làm vẫn đang trong quá trình chuyển đổi. Không ít nơi vẫn nặng về hình thức, cả nể, “dĩ hòa vi quý”, dẫn đến việc đánh giá cán bộ chưa phản ánh đúng thực chất năng lực và hiệu quả công việc.

Chính vì vậy, để khắc phục triệt để tình trạng này và đưa tinh thần chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 4 đi vào cuộc sống, các cấp, các bộ, ban, ngành cần đổi mới căn bản từ tư duy đến phương thức quản lý dựa trên 4 trụ cột chính.

Thứ nhất, phải chuyển đổi căn bản từ đánh giá định tính, cảm tính sang đo lường bằng sản phẩm, hiệu quả thực tế dựa trên dữ liệu kiểm chứng và các trục kết quả trọng tâm, then chốt gắn với vị trí việc làm. Thời gian qua, không ít nơi đánh giá cán bộ vẫn dựa trên bản tự kiểm điểm chung chung, nhận xét xuôi chiều. Sắp tới, với hệ thống vị trí việc làm được chuẩn hóa toàn hệ thống theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm”, mỗi vị trí phải có bản mô tả công việc rõ ràng với các sản phẩm đầu ra có thể kiểm đếm, lượng hóa được.

"Cán bộ làm được việc lớn, việc khó, tạo ra chuyển biến thực chất phải được ghi nhận khác biệt với người chỉ làm tròn quy trình, làm việc cầm chừng", TS. Đoàn Văn Tình nhấn mạnh.

Thứ hai, đổi mới phương thức theo dõi, đánh giá từ “sự vụ cuối năm” sang giám sát, cập nhật kết quả thường xuyên, liên tục hằng quý, hằng năm. Hiệu quả công việc của cán bộ không thể chỉ đo bằng một bản nhận xét khi chuẩn bị tổng kết năm, mà phải được theo dõi qua tiến độ xử lý công việc hằng tháng, hằng quý, gắn với hệ thống dữ liệu số và các chỉ số đo lường thực thi liên thông. Việc ứng dụng công nghệ số sẽ giúp cấp có thẩm quyền nhìn nhận khách quan ai thực sự làm việc, ai còn đang mượn danh tập thể để né tránh.

Thứ ba, gắn kết chặt chẽ kết quả đánh giá với cơ chế sử dụng cán bộ, thực hiện nghiêm phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống”. Đánh giá thực chất chỉ có ý nghĩa khi kết quả đó là căn cứ kiên quyết để bố trí, đề bạt người tài đức, đồng thời kiên quyết sàng lọc, bố trí công tác khác hoặc thay thế những cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khi kỷ luật thực thi gắn liền với danh dự và vị trí công tác thì bệnh nể nang, bình quân sẽ được căn bản hạn chế.

Đánh giá cán bộ phải dựa trên sản phẩm và hiệu quả thực tế

Để giải quyết bài toán này, cần thiết lập một chu trình quản trị minh bạch từ khâu bố trí đến sàng lọc, lấy minh chứng thực tiễn và sự tín nhiệm làm thước đo cao nhất. Việc lựa chọn nhân sự phải xuất phát từ nguyên tắc “việc cần người”, gắn chặt với yêu cầu thực tiễn và khung năng lực chuẩn hóa, đặt tư duy kiến tạo phát triển, năng lực xử lý vấn đề, năng lực số và phẩm chất liêm chính lên hàng đầu.

Bên cạnh đó, để tránh nể nang, hình thức, đánh giá cán bộ không thể dựa vào cảm tính mà phải dựa trên hệ thống dữ liệu số đa chiều về kết quả thực thi theo các trục kết quả trọng tâm và cơ chế giám sát từ nhiều phía. Đặc biệt, công tác sàng lọc phải được tiến hành thường xuyên, dứt khoát dựa trên kết quả kiểm đếm sản phẩm liên tục; những cán bộ dẫu bề ngoài hoàn thành nhiệm vụ nhưng gặp việc khó thì đùn đẩy, né tránh, thiếu tư duy đổi mới, làm chậm trễ công việc của người dân và doanh nghiệp đều phải được nhận diện đúng mức.

Đặc biệt, nếu cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ do nguyên nhân chủ quan hoặc có biểu hiện né tránh, đùn đẩy, năng lực không đáp ứng thì phải xem xét bố trí công tác khác ngay từ kỳ đánh giá quý; trường hợp vi phạm kéo dài thì kiên quyết điều chuyển xuống vị trí thấp hơn.

"Sàng lọc không phải là sự trừng phạt, mà là phương thức tất yếu để xây dựng môi trường công vụ tự hoàn thiện, giữ gìn kỷ cương và bảo vệ những người tận tâm, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung", TS. Đoàn Văn Tình nhấn mạnh.