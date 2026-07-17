Theo đó, danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh gồm 5 đối tượng.

Ảnh minh họa

Trong đó, đối tượng 1 gồm các chức danh cán bộ diện Trung ương quản lý: Các chức danh cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định; chức danh cán bộ phải lấy ý kiến thẩm định của các ban, cơ quan Trung ương Đảng.

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (chính thức và dự khuyết).

- Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội), Tổng Kiểm toán Nhà nước.

- Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

- Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

- Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là trưởng tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

- Bí thư, Phó Bí thư Thường trực của các Đảng ủy: Các cơ quan Đảng ở Trung ương; Chính phủ; Quốc hội; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

- Bí thư tỉnh ủy, thành ủy.

- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân; phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phó Trưởng ban, cơ quan Đảng ở Trung ương.

- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

- Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Phó trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

- Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

- Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

- Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương: Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam.

- Trợ lý các: Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư; Trưởng ban đảng Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

- Phó Bí thư chuyên trách (không bao gồm các ủy viên Trung ương Đảng) của các Đảng ủy: Các cơ quan Đảng Trung ương; Chính phủ; Quốc hội; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố.

- Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Chủ tịch chuyên trách Quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

- Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

- Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Phó Chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương: Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam.

- Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy.

- Ủy viên Ban Thường vụ chuyên trách của 4 đảng ủy trực thuộc Trung ương.

- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng với đó là các chức danh do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm (phê chuẩn); các chức danh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn, gồm:

- Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

- Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

- Thứ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

- Sĩ quan cấp Tướng đang công tác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.

- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh);

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố; Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố.

- Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc; Chủ tịch công ty, Bí thư, Phó Bí thư chuyên trách các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và các doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu Ngân hàng thương mại nhà nước do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán, Phái đoàn đại diện thường trực tại các tổ chức quốc tế...); Đại biểu Quốc hội; Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,2 trở lên (không thuộc các chức danh cán bộ nêu trên).

Bên cạnh đó, danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh còn có chức sắc, chức việc của các tổ chức tôn giáo; cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; già làng, trưởng họ tộc.

Ông Đỗ Văn Chiến dự hội nghị bồi dưỡng Đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số VOV.VN - Trong 2 ngày làm việc tại thành phố Đà Nẵng, các đại biểu Quốc hội khóa XVI là người dân tộc thiểu số cùng trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức và rèn kỹ năng hoạt động dân cử.



