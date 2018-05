Danh sách và tiểu sử 14 thành viên Ban Bí thư

1. Ông Nguyễn Phú Trọng Năm sinh: 1944 Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng 2. Ông Trần Quốc Vượng Năm sinh:1953 Quê quán: Xã An Ninh, huyện Tiền Hải, Thái Bình Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư 3. Ông Đinh Thế Huynh Năm sinh: 1953 Quê quán: Xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, Nam Định Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị 4. Ông Phạm Minh Chính Năm sinh: 1958 Quê quán: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 5. Ông Võ Văn Thưởng Năm sinh: 1970 Quê quán: xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương 6. Bà Trương Thị Mai Năm sinh: 1958 Quê quán: Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương 7. Ông Nguyễn Văn Bình Năm sinh: 1961 Quê quán: Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương 8. Ông Lương Cường Năm sinh: 1957 Quê quán: phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Chức vụ: Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam 9. Ông Nguyễn Văn Nên Năm sinh: 1957 Quê quán: huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Chức vụ: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng 10. Ông Nguyễn Hòa Bình Năm sinh: 1958 Quê quán: Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi Chức vụ: Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao 11. Ông Phan Đình Trạc Năm sinh: 1958 Quê quán: xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Chức vụ: Trưởng Ban Nội chính Trung ương 12. Ông Nguyễn Xuân Thắng Năm sinh: 1957 Quê quán: Thanh Chương, Nghệ An Chức vụ: Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 13. Ông Trần Thanh Mẫn Năm sinh: 1962 Quê quán: xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 14. Ông Trần Cẩm Tú Năm sinh: 1961 Quê quán: xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương