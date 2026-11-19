Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và quản trị quốc gia. Sự biến đổi nhanh chóng của thế giới, sự phát triển đột phá của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang làm cho tri thức không ngừng vận động, đổi mới. Trong khi đó, đổi mới quản trị tri thức, đào tạo và thể chế còn có độ trễ, có nguy cơ tạo ra khoảng cách giữa yêu cầu của thực tiễn với năng lực đáp ứng của đội ngũ cán bộ.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

PGS.TS Đoàn Minh Huấn cho rằng, cán bộ không thể chỉ dựa vào những điều đã học trong một khóa đào tạo, bồi dưỡng; càng không thể bằng lòng với việc học để hoàn thành tiêu chuẩn về bằng cấp, chứng chỉ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cần hình thành cho cán bộ phẩm chất, năng lực và phương pháp tư duy để tiếp tục học hỏi, tự hoàn thiện, thích ứng và sáng tạo trong suốt quá trình công tác; biết tổng kết thực tiễn để nâng cấp kinh nghiệm thành tri thức, nâng cao năng lực quyết định đúng, xử lý nhanh và hành động hiệu quả.

Trước yêu cầu đó, PGS.TS Đoàn Minh Huấn đề nghị các thầy giáo, cô giáo cùng toàn hệ thống Học viện giữ vững bản chất, truyền thống và nâng tầm vị thế trường Đảng trong toàn bộ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn. Đào tạo cán bộ của Đảng phải kiên định nền tảng tư tưởng, bảo đảm bản lĩnh chính trị, đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Bên cạnh đó, chuyển mạnh mô hình đào tạo từ truyền thụ, tiếp nhận kiến thức sang mô hình “giảng viên - học viên đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới”, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Cốt lõi của mô hình là tổ chức để tri thức lý luận được soi chiếu bằng kinh nghiệm thực tiễn của học viên, giúp người học chủ động phân tích, trao đổi, bảo vệ quan điểm và vận dụng vào công tác; qua đó tạo ra tri thức gắn với nhiệm vụ, vị trí công tác và năng lực hành động của mỗi cán bộ.

Ngoài ra, tạo sự gắn bó hữu cơ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách. Muốn thực hiện tốt yêu cầu này, cần tiếp tục phân tầng tri thức: tri thức, lý luận cơ bản; lý luận phát triển; và tri thức, lý luận định hướng trực tiếp cho hoạt động thực tiễn. Mỗi tầng tri thức có chức năng, phương pháp hình thành, loại sản phẩm và cách thức sử dụng khác nhau. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.

"Tôi mong các thầy giáo, cô giáo giàu kinh nghiệm tiếp tục trao truyền tri thức, phương pháp và nhân cách nghề nghiệp cho thế hệ trẻ. Các giảng viên trẻ cần nuôi dưỡng khát vọng học hỏi, dấn thân nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Mỗi người thầy phải không ngừng tự học, tự rèn luyện; bởi chỉ người thầy luôn học hỏi mới có thể đào tạo những cán bộ có năng lực học tập suốt đời, biết tự hoàn thiện và thích ứng trước yêu cầu phát triển mới", PGS.TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thay mặt đội ngũ giảng viên của Học viện, PGS.TS Vũ Thị Phương Hậu, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển chia sẻ, được làm một nghề cao quý, trực tiếp góp sức vào công việc gốc của Đảng là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, các nhà giáo nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân và trước mỗi học viên.

Bởi những kiến thức, tư tưởng và giá trị được trao đổi, bồi đắp trên giảng đường sẽ theo người học trở về với công việc lãnh đạo, quản lý, gắn với sứ mệnh phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Sự trưởng thành của người học chính là niềm vui và cũng là giá trị bền lâu trong sự nghiệp của mỗi nhà giáo.

"Những cống hiến, đóng góp và tấm gương của các thầy, các cô sẽ luôn là điểm tựa tinh thần, là nguồn động viên để thế hệ hôm nay tiếp tục nỗ lực, phấn đấu và trưởng thành. Từ điểm tựa truyền thống, thế hệ giảng viên hôm nay nhận thức sâu sắc trách nhiệm tiếp nối và làm phong phú thêm những giá trị truyền thống của Học viện", PGS.TS Vũ Thị Phương Hậu nói.