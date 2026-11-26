PGS,TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, PGS.TS Đỗ Tất Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học trình bày báo cáo tình hình triển khai Chương trình khoa học cấp Bộ trọng điểm giai đoạn 2026-2027 “Nghiên cứu chuyển đổi từ mô hình đào tạo truyền thống sang mô hình giảng viên - học viên đồng kiến tạo tri thức và giá trị mới trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”.

Chương trình được triển khai từ tháng 6/2026, với 23 đề tài, gồm 1 đề tài tổng quan và 22 đề tài nhánh, tập trung nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị, công tác quản lý đào tạo, xây dựng học liệu và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.

Sau hơn 5 tháng triển khai, Chương trình đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, tiến độ và mức độ hoàn thành giữa các đề tài chưa đồng đều; việc xây dựng tình huống, đề cương bài giảng và tổ chức giảng dạy theo mô hình mới còn thiếu sự thống nhất về yêu cầu chuyên môn; cơ chế phối hợp, định mức lao động, chế độ, chính sách đối với giảng viên cần tiếp tục hoàn thiện; điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin và mức độ ứng dụng công nghệ số tại một số đơn vị còn hạn chế.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình triển khai mô hình đồng kiến tạo; xác định chuẩn đầu ra; đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá; xây dựng hệ thống tình huống sư phạm, ngân hàng học liệu dùng chung; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của giảng viên và học viên; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cần tiếp tục nghiên cứu, nhận thức đầy đủ, sâu sắc bản chất của mô hình giảng viên - học viên đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới. Việc chuyển đổi mô hình không chỉ dừng lại ở đổi mới phương pháp giảng dạy mà cần được đặt trong tổng thể đổi mới tư duy về khoa học lý luận chính trị, khoa học giáo dục lý luận chính trị, phương thức sản xuất, quản trị tri thức và quản lý đào tạo.

Quang cảnh Hội nghị

Để khắc phục khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn, PGS.TS Đoàn Minh Huấn định hướng nghiên cứu phân tầng hệ thống lý luận chính trị theo ba cấp độ, gồm: lý luận cơ bản, nền tảng; lý luận phát triển, chiến lược; lý luận định hướng nghiệp vụ và công cụ phương pháp. Việc phân tầng lý luận có ý nghĩa quan trọng trong xác định nội dung, phương pháp giảng dạy, giúp học viên nhận thức rõ mối liên hệ giữa những vấn đề mang tính nguyên lý, các định hướng chiến lược với hoạt động lãnh đạo, quản lý và xử lý công việc cụ thể.

Để mô hình giảng viên - học viên đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới được triển khai đồng bộ, thực chất và hiệu quả, PGS.TS Đoàn Minh Huấn yêu cầu người đứng đầu các đơn vị chuyên môn trực tiếp chỉ đạo, thống nhất nội dung giảng dạy, bảo đảm sự kết nối giữa các bài giảng, môn học; nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực học, thực dạy và chất lượng đào tạo. Đồng thời, cần tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, bài giảng theo hướng linh hoạt, thường xuyên cập nhật những quan điểm, chủ trương mới của Đảng, những vấn đề lý luận và thực tiễn mới phát sinh, những thành tựu tri thức hiện đại, bảo đảm tính khoa học, tính cập nhật và sự vận động, phát triển liên tục của lý luận chính trị.