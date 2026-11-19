Tối qua, 18/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã về đến sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) từ ngày 17-18/11.

Chuyến công tác đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Đại hội đồng, qua đó khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, sự coi trọng và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với AIPA.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu trong Phiên toàn thể thứ nhất

Đây là chuyến công tác đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện ASEAN trên cương vị Chủ tịch Quốc hội khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chuyến công tác đã khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của ngoại giao Nghị viện trong việc góp phần kiến tạo cục diện đối ngoại thuận lợi, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế, đóng góp của Việt Nam vào việc định hình nghị sự và tương lai của ASEAN cũng như giải quyết các vấn đề chung của khu vực và toàn cầu.

Đoàn Việt Nam đã tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp tích cực, có trách nhiệm tại AIPA. Tinh thần này được thể hiện đậm nét trong Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới AIPA-47. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao AIPA đã luôn sát cánh với Chính phủ các nước ASEAN trong mọi bước phát triển gần 50 năm qua; nhấn mạnh ASEAN tiếp tục củng cố đoàn kết, đồng thuận và xây dựng cộng đồng, đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả, nâng cao sức mạnh nội tại và khả năng chống chịu của các quốc gia thành viên để góp phần xây dựng một ASEAN gắn kết, sáng tạo, tự cường và thịnh vượng.

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam

Tổng Thư ký AIPA Chem Widhya cho rằng, Việt Nam là một thành viên rất quan trọng và tích cực.

“Cả thế giới hiện nay đều nhìn nhận Việt Nam như một nguồn cảm hứng cho sự phát triển kinh tế quốc gia, cũng như sự ổn định về chính trị. Sự ổn định và vững mạnh của một nước thành viên là nền tảng để tạo nên sức mạnh chung của AIPA. Năm nay, Việt Nam đã đưa ra 4 dự thảo nghị quyết, bao gồm các vấn đề về chính trị, kinh tế, xã hội và đặc biệt quan trọng là các vấn đề liên quan đến phụ nữ, sự tham gia của phụ nữ vào đời sống chính trị và vai trò lãnh đạo của họ. Tôi tin rằng, Đại hội đồng Liên Nghị viện AIPA lần thứ 47 sẽ thông qua các nghị quyết do Việt Nam đề xuất”, Tổng Thư ký AIPA Chem Widhya nhấn mạnh.

Tại Phiên họp toàn thể thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu quan trọng. Chủ tịch Quốc hội đã nêu ba định hướng trọng tâm đối với AIPA trong tình hình mới, trong đó cần kiến tạo hành lang pháp lý cho một ASEAN tự cường và thịnh vượng.

“Nghị viện các nước cần đi đầu trong việc hoàn thiện thể chế, hài hòa hóa pháp luật để tháo gỡ rào cản thương mại, thúc đẩy liên kết kinh tế nội khối và kết nối chuỗi cung ứng. Đặc biệt, cần ưu tiên xây dựng khung pháp lý cho các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, quản trị trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi năng lượng công bằng, an ninh lương thực, bảo đảm không quốc gia nào bị bỏ lại phía sau. Lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách Nghị viện. Các cơ quan lập pháp cần tăng cường giám sát việc thực thi các cam kết của ASEAN để người dân và doanh nghiệp thực sự được thụ hưởng thành quả hội nhập”, theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Các Trưởng đoàn chụp ảnh tại Phiên họp toàn thể

Định hướng này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho thấy, không dừng lại ở những cam kết mang tính ngoại giao hình thức, bài phát biểu đi thẳng vào thực chất chức năng của cơ quan lập pháp, đó là kiến tạo thể chế và giám sát thực thi. Chủ tịch Quốc hội đã chỉ rõ Nghị viện không chỉ đồng hành cùng hành pháp mà phải đi đầu trong việc "hài hòa hóa pháp luật" và mở đường cho các động lực tăng trưởng mới.

Bài phát biểu tuy ngắn gọn nhưng đã truyền tải thông điệp quan trọng, về tư duy lấy con người làm gốc. Bởi mọi cam kết hội nhập của ASEAN chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng trực tiếp thành quả đó. Thông điệp về vai trò mở đường của thể chế; thông điệp về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, thông điệp về vị thế và cam kết của Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, an ninh và Đối ngoại của Quốc hội Đinh Công Sỹ cho rằng, những đề xuất của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội trình bày đã được các nước thành viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan lập pháp của các nước thành viên AIPA cũng như các đại biểu tham dự đánh giá rất cao, cho rằng những đề xuất này có ý nghĩa thực tiễn trong bối cảnh hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Thượng viện Philippines Sherwin T. Gatchalian

Bên cạnh hoạt động đa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có những cuộc tiếp xúc song phương với những người đứng đầu các Nghị viện/Quốc hội các nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Vân cho biết, tiếp xúc với Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Philippines, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đối tác nhất trí phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy hoàn thiện và giám sát thực hiện kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường; đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các thành viên trong đoàn đã có nhiều cuộc tiếp xúc song phương, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và quan hệ hữu nghị với nghị sĩ các nước; thống nhất các định hướng lớn nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan lập pháp cũng như là hợp tác trong các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với các mục tiêu phát triển của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Vân

Để phát huy kết quả của chuyến công tác, thời gian tới, các cơ quan của Quốc hội và các bộ, ngành sẽ phối hợp chặt chẽ, khẩn trương triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng AIPA-47, chuyển hóa các cam kết khu vực thành chính sách, pháp luật quốc gia.

Về quan hệ với các đối tác, các cơ quan liên quan sẽ phối hợp triển khai cụ thể kết quả các cuộc tiếp xúc song phương, góp phần làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với các nước, trong đó có hợp tác giữa các cơ quan lập pháp.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta khẳng định, Quốc hội Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm tại AIPA-47, đi đầu kiến tạo hành lang pháp lý cho các động lực tăng trưởng mới, tăng cường giám sát thực thi và đặt người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của mọi cam kết.