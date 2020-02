Đẩy mạnh hợp tác an ninh giữa Việt Nam và Lào

Chiều 10/2, tại Thủ đô Vientiane, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith đã tiếp Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam sang thăm và làm việc tại Lào.

Tham gia buổi tiếp còn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào Nguyễn Bá Hùng, lãnh đạo cao cấp của Bộ Công an Việt Nam, lãnh đạo công an các tỉnh có biên giới tiếp giáp với Lào.

Thủ tướng Thongloun Sisoulith tiếp đoàn lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Thonglun Sisulith nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm Lào của Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam; chuyển lời thăm hỏi sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Thủ tướng Thongloun Sisoulith đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào thời gian qua; đồng thời, bày tỏ mong muốn thời gian tới lực lượng Công an hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã dành thời gian tiếp Đoàn; chuyển lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến đồng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào; đồng thời báo cáo Thủ tướng kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào thời gian qua cũng như phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Bộ trưởng hai nước trao đổi Biên bản thỏa thuận hợp tác.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, nhân dân Việt Nam cũng như lực lượng Công an Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ quý báu của nhân dân và lực lượng Công an Lào trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ngày nay.

Bộ Công an Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để tăng cường hợp tác toàn diện với lực lượng Công an Lào, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần bảo đảm an ninh trật tự cho cả hai nước, vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Toàn cảnh hội đàm giữa hai đoàn lãnh đạo bộ Công an Việt Nam và Lào.

Trước đó, chiều cùng ngày, tại trụ sở Bộ An ninh Lào đã diễn ra Hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào do Bộ trưởng Vilay Lakhamphong dẫn đầu.

Hai bên đã đánh giá lại kết quả hợp tác an ninh giữa hai nước năm 2019 và phương hướng hợp tác 2020. Hai bên thống nhất duy trì tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai Bộ; kiên quyết đấu tranh không để các thế lực thù địch xuyên tạc, phá hoại quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp hai nước; phối hợp đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bảo đảm an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, kiều dân, lao động làm việc hợp pháp tại nước kia; thực hiện có hiệu quả các điều ước, thỏa thuận quốc tế mà hai bên cùng là thành viên; tham vấn, ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Bộ trưởng Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam trao Huân và Huy chương hữu nghị cho các cán bộ Bộ An ninh Lào.



Cũng trong chuyến thăm Lào lần này, Bộ trưởng Tô Lâm cũng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trao tặng 18 Huân, Huy chương hữu nghị cho một số cá nhân cán bộ Bộ An ninh Lào đã có thành tích xuất sắc trong việc tăng cường hợp tác an ninh giữa hai nước Việt Nam và Lào. Cũng trong chiều nay, Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào./.

