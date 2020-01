Đẩy mạnh việc triển khai, tích hợp các dịch vụ với Cổng dịch vụ công quốc gia

Sáng nay (10/1), tại Trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi làm việc về triển khai tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận về việc triển khai các dịch vụ công như: Thu tiền xử lý phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Thu phí, lệ phí trước bạ đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân. Theo đó, việc triển khai các dịch vụ công theo hình thức trực tuyến sẽ mang lại hiệu quả lớn nhất, tiết kiệm được chi phí, thời gian cho người dân.



Theo ước tính, chỉ riêng việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với việc thu nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và thu lệ phí trước bạ đăng ký xe ô tô, gắn máy sẽ giúp tiệt kiệm được cho xã hội khoảng 10,4 triệu ngày công và hơn 2.200 tỷ đồng mỗi năm.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện đến nay đối với các dịch vụ này còn chậm, nếu không có biện pháp cải thiện thì khó đảm bảo mục tiêu tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia trong quý 1 năm nay. Trong đó, một trong những nguyên nhân là do chưa tập trung nguồn lực, bố trí kinh phí thực hiện, cũng như còn có một số tâm lý e dè trong việc triển khai…

Ông Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an nêu thực tế, hiện nay việc đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia về Cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân đã xây dựng phương án, quy trình nhưng chưa được bố trí kinh phí để thực hiện.

“Vấn đề quan trọng ở đây là về việc ấn định thời gian, do chúng tôi là đơn vị cấp dưới mà không phải là đơn vị tự bố trí, sắp xếp kinh phí cho mình được và đề xuất chủ trương và kinh phí để triển khai thực hiện. Việc có kinh phí sẽ chủ động được thời gian được nhưng hiện bây giờ vẫn chưa có phương án này nên không thể dám nói, giám hứa trong quý 1 năm nay sẽ thực hiện được. Song chúng tôi hứa sẽ làm một cách nhanh nhất khi có chủ trương, quyết định cấp kinh phí Bộ cho chúng tôi”- ông Phùng Đức Thắng nói.

Yêu cầu đặt ra để giải quyết tình trạng này đó là, Bộ Công an phải bố trí kinh phí, tập trung nguồn lực để chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành, liên quan xây dựng tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Khẩn trương sửa đổi Thông tư số 15 của Bộ Công an để sử dụng chứng từ điện tử nộp lệ phí trước bạ trong đăng ký ô tô, xe gắn máy; kết nối, chia sẻ dữ liêu với ngành thuế để đảm bảo việc thu nộp thuế trước bạ trực tuyến thực chất hiệu quả. Bộ Tài chính tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong việc khai, nộp lệ phí trước bạ đăng ký ô tô, xe gắn máy trên Cổng dịch vụ Công quốc gia. Cùng với đó, Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt nam phải đảm bảo hạ tầng, an toàn, an ninh thông tin và hỗ trợ, phối hợp với Bộ Công an và Bộ Tài chính trong việc tích hợp, kết nối, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia./.