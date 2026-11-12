ĐBQH chất vấn Bộ trưởng Bộ KH&CN: Việt Nam đã làm chủ được công nghệ lõi nào?

Nhập khẩu từ vật liệu đến động cơ, chúng ta đang làm chủ công nghệ lõi gì?

Báo cáo trước phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vũ Hải Quân cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết 57, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII năm 2026 của Việt Nam tăng lên 1 bậc, xếp thứ 43/139 quốc gia và đứng thứ 3 ASEAN.

Đến nay, 11 nhiệm vụ công nghệ chiến lược đã được phê duyệt với tổng kinh phí 6,6 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn xã hội hóa đạt 71,8%. Đồng thời, phê duyệt đồng tài trợ 11 nhiệm vụ nghiên cứu chung Việt Nam - Nhật Bản về chip bán dẫn với kinh phí gần 500 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp Việt Nam đã từng bước làm chủ một số công nghệ lõi trong lĩnh vực 5G, robot, UAV, camera AI, vaccine…

Quan tâm đến vấn đề này, đại biểu Nguyễn Minh Tuấn (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ) chất vấn thẳng thắn: “Bộ trưởng nói hiện nay chúng ta làm chủ được công nghệ lõi liên quan đến UAV, robot. Vậy công nghệ lõi ở đây là gì? Công nghệ nghiên cứu vật liệu chúng ta làm được những gì? Sắt, thép, nhôm, nhựa hiện nay đều phải nhập khẩu, chế tạo động cơ cũng nhập rồi lắp ráp, vậy chúng ta đang làm chủ gì? Nếu không nghiên cứu lĩnh vực công nghệ vật liệu thì làm sao phát triển bền vững được”? Đại biểu đề nghị làm rõ định hướng nghiên cứu công nghệ lõi trong thời gian tới.

Đại biểu Nguyễn Minh Tuấn (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ) chất vấn về vấn đề làm chủ công nghệ lõi. Ảnh: quochoi.vn

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhìn nhận đây là một câu hỏi rất thiết thực. Về ngành công nghệ vật liệu, Bộ Chính trị đã ban hành thông báo kết luận về định hướng phát triển.

Giải thích cụ thể việc Việt Nam đang làm chủ công nghệ lõi ở giai đoạn nào, Bộ trưởng lấy ví dụ về 5G và chip bán dẫn: “Bước thiết kế chúng ta có thể làm, nhưng khâu chế tạo để tạo ra con chip thì vẫn phải chuyển đi nước ngoài. Để tạo ra được một sản phẩm về công nghệ chiến lược có nhiều công đoạn, thì một số công đoạn chúng ta đã làm được, đơn cử như thiết kế chip bản dẫn. Khi chế tạo còn liên quan đến vật liệu và nhiều vấn đề khác, nên chúng ta vẫn phải gửi để nước ngoài làm”.

Về chiến lược sắp tới, Bộ trưởng cho biết Bộ KH&CN phân ra hai nhóm tiếp cận. Nhóm thứ nhất là những công nghệ có thể áp dụng ngay phục vụ kinh tế. Ví dụ như công nghệ vaccine, Việt Nam hoàn toàn có thể nhận chuyển giao từ nước ngoài về sản xuất trong nước.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trả lời chất vấn. Ảnh; quochoi.vn

Nhóm thứ hai là các công nghệ đòi hỏi thời gian lâu dài. “Đơn cử như UAV, đây là một hệ thống tích hợp rất nhiều công nghệ: từ chip thu phát tần số, chip điều khiển đến cơ khí, khoa học vật liệu... Với bài toán công nghệ lâu dài, đòi hỏi phải chia thành từng nhóm vấn đề và đặt hàng nhiệm vụ giải quyết, không thể cùng lúc làm đồng hành tất cả. Đây cũng là định hướng Bộ KH&CN sẽ làm trong thời gian tới”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

