ĐBQH chỉ rõ khoảng trống khiến cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm khi đấu thầu

Sáng nay (6/11), Quốc hội thảo luận ở hội trường về Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Cần ranh giới rõ ràng để bảo vệ cán bộ, tránh hình sự hóa

Góp ý về dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi, đề cập về quyết định giá gói thầu, đại biểu Tô Ái Vang (Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ) cho biết, tại Điều 14 quy định các hành vi bị cấm và Điều 46 quy định Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ đầu tư, người có thẩm quyền. Luật triệt để phân cấp cho chủ đầu tư tự quyết định giá gói thầu và lựa chọn nhà thầu.

Đại biểu Tô Ái Vang (Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ). Ảnh: quochoi.vn

Tuy nhiên, theo đại biểu Tô Ái Vang, ở chiều ngược lại, khi quy định về hành vi nâng khống giá tại Điều 16, lại hoàn toàn thả nổi tiêu chí định lượng, chỉ dựa vào sự chênh lệch số học so với mặt bằng hoặc cơ sở dữ liệu tham chiếu tại thời điểm hậu kiểm. Khoảng trống pháp lý này vô tình làm cho cán bộ sẽ có tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm.

"Thị trường biến động, công nghệ mới không có giá chuẩn, chủ đầu tư không dám tự chủ khi biết rằng chênh lệch giá hôm nay có thể trở thành căn cứ quy kết tội danh hình sự ngày mai", đại biểu Tô Ái Vang chỉ rõ.

Do đó, đại biểu Tô Ái Vang đề nghị bổ sung hành vi nâng khống giá chỉ bị khép tội khi có chứng cứ chứng minh yếu tố vụ lợi, thông đồng hoặc gian lận có tổ chức. Tuyệt đối không quy kết vi phạm đối với phần chênh lệch giá do biến động thị trường hoặc tính đặc thù kỹ thuật nếu chủ đầu tư đã tuân thủ đúng quy trình.

Ngoài ra, đại biểu đề nghị bổ sung quy định rõ cơ chế miễn trừ trách nhiệm pháp lý cho chủ đầu tư, trước các biến động khách quan của thị trường khi đã thực hiện trung thực, đầy đủ quy trình xác định giá. Bởi nếu không làm rõ ranh giới này, quyền phân cấp tự chủ chỉ là hình thức và địa phương sẽ tiếp tục tình trạng đùn đẩy, né tránh, làm chậm trễ giải ngân đầu tư công.

Nói về phòng chống hành vi nâng khống giá dự toán và giải tỏa nỗi sợ sai, sợ hình sự hóa, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ) cũng đánh giá rất cao việc Ban soạn thảo đã bổ sung hành vi nghiêm cấm dàn xếp, thỏa thuận nâng khống giá gói thầu, giá dự toán. Đây chính là nguyên nhân then chốt gây thất thoát ngân sách và méo mó thị trường trong thời gian qua. Tuy nhiên, ranh giới giữa hành vi thông đồng nâng khống với hoạt động nghiệp vụ khảo sát, thu thập báo giá thị trường theo quy trình thông thường hiện nay đang rất mong manh. Nếu Luật chỉ quy định chung chung thì sẽ tiếp tục tạo ra tâm lý e ngại, sợ sai, sợ bị quy kết tội danh hình sự trong đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự toán.

Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ). Ảnh: quochoi.vn

Theo đó, đại biểu kiến nghị bổ sung tiêu chuẩn pháp lý định lượng rõ ràng, chỉ coi là hành vi thông thầu bị cấm khi có chứng cứ khách quan chứng minh việc cấu kết, thỏa thuận cung cấp báo giá sai lệch có tổ chức nhằm mục đích ấn định giá dự toán vượt quá mặt bằng thị trường. Đồng thời, Luật cần quy định rõ nguyên tắc bảo vệ cán bộ, trường hợp bên mời thầu đã thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, quy trình khảo sát giá theo quy định và không có yếu tố tư lợi thì được loại trừ trách nhiệm hình sự khi có biến động khách quan của thị trường.

Còn theo đại biểu Nguyễn Khánh Vũ (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị), trong thực tế, do xác định sai giá thầu nên gây thất thoát ngân sách nhà nước và nhiều cán bộ đã bị xử lý trách nhiệm hình sự.

“Khi căn cứ xác định giá vẫn lỏng, giá gói thầu rơi vào tình thế hai chiều, người muốn làm sai thì lợi dụng và người làm đúng thì e ngại. Cán bộ tham gia các tổ chuyên gia, hội đồng thẩm định giá luôn nơm nớp lo sợ. Đó chính là tình trạng e ngại rủi ro, sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc mà Nghị quyết 24 ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đã chỉ ra. Và cũng là một trong những nguyên nhân làm chậm giải ngân vốn đầu tư công”, đại biểu Nguyễn Khánh Vũ chỉ rõ.

Đại biểu Nguyễn Khánh Vũ (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị). Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung hành vi cung cấp báo giá giả lập, xác nhận tài liệu không trung thực để xác định giá gói thầu, giá đàm phán; bổ sung quy định yêu cầu hậu kiểm giá gói thầu cấp bách khi quyết toán. Sửa Khoản 9 Điều 19 đàm phán giá thiết bị y tế giá trị lớn ở cấp quốc gia, nhà cung cấp hoàn trả chênh lệch nếu kê khai sai, bỏ quy định không công khai kết quả đàm phán theo yêu cầu của nhà cung cấp. Bổ sung yêu cầu đối chiếu giá gói thầu khi lập và khi điều chỉnh với ít nhất hai nguồn độc lập, trong đó có giá trúng thầu tương tự và trị giá hải quan đối với hàng nhập khẩu. Bổ sung yêu cầu công khai việc sửa hợp sửa đổi hợp đồng làm vượt giá gói thầu; nguyên tắc chủ đầu tư không đối chiếu đủ nguồn bắt buộc thì chịu trách nhiệm về giá gói thầu. Đã đối chiếu đủ, không vụ lợi thì người cung cấp thông tin không trung thực phải chịu trách nhiệm.



Đại biểu đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi Luật Giá để đồng bộ với luật này. Khi chứng thư phục vụ mua sắm bằng vốn nhà nước phải nêu nguồn đối chiếu cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, doanh nghiệp thẩm định giá chịu trách nhiệm khi không đối chiếu.



“Các vụ án vừa qua đã cho thấy hồ sơ có thể đủ thủ tục mà giá vẫn sai. Vì vậy luật không chỉ kiểm soát quy trình mà phải kiểm soát chính con số và người tạo ra con số đó, đó là giá. Khi đó người làm đúng sẽ được bảo vệ bằng chính dữ liệu mình đã đối chiếu, người muốn làm sai không còn kẽ hở, khi cố ý làm sai thì xác định được ngay để xử lý đúng người, đúng tội. Như vậy ngân sách nhà nước cũng được bảo vệ từ gốc”, đại biểu Nguyễn Khánh Vũ nhấn mạnh.

Ở đâu ngoại lệ không bị khóa, ở đó cơ chế “xin - cho”

Nêu quan điểm về chỉ định thầu, đại biểu Lê Hoàng Anh (Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho biết, năm 2025, trong gần 300.000 gói thầu, cứ 5 gói thì gần 4 gói là chỉ định thầu, tỷ lệ 78,35%, tương đương 4,2%GDP; đấu thầu rộng rãi chỉ còn 12,25%. Trong khi đó, Liên minh châu Âu coi tỷ lệ trao thầu trực tiếp từ 10% đã là báo động đỏ. Không nước nào cấm chỉ định thầu, nhưng ở đâu chỉ định thầu cũng bị khóa bằng luật, phải giải trình và phải công khai.

Đại biểu Lê Hoàng Anh (Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai). Ảnh: quochoi.vn

Theo đại biểu Lê Hoàng Anh, ở đâu ngoại lệ không bị khóa, ở đó cơ chế “xin - cho”, lợi ích nhóm có đất sống. Nghị quyết 04 yêu cầu xóa bỏ triệt để cơ chế xin - cho; Nghị quyết 68 chỉ cho chỉ định thầu với nhiệm vụ chiến lược, cấp bách; Điều 51 Hiến pháp khẳng định các chủ thể kinh tế bình đẳng, cạnh tranh theo pháp luật. Như vậy, cạnh tranh phải là gốc.

Đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị khẳng định tại Điều 4 đấu thầu rộng rãi là chủ yếu như chính Báo cáo 915 viết “đấu thầu rộng rãi vẫn là hình thức được áp dụng trong mọi trường hợp”; bỏ điểm i; chỉ định thầu theo danh mục quy định tại Luật; hạn mức không vượt ngưỡng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mỗi trường hợp chỉ định thầu phải có văn bản giải trình, phê duyệt theo cấp giá trị và công khai ít nhất 5 ngày làm việc trước khi ký.