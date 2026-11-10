ĐBQH đề xuất xây dựng nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) dùng chung phục vụ lập pháp

AI và bài toán “số nhà” trong hệ thống pháp luật

Chiều 10/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật. Những vấn đề về an ninh pháp lý, kỷ luật quy trình, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật đã nhận được sự quan tâm của các đại biểu tại nghị trường.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân - Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Quốc hội)

Từ thực tế đó, đại biểu Phạm Trọng Nhân - Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất ba giải pháp. Trước hết, văn bản hợp nhất cần được lập dưới dạng dữ liệu có cấu trúc; mỗi điều, khoản, điểm có mã định danh bền vững. Các phiên bản theo từng thời điểm phải được ký xác thực, cơ quan lưu giữ ghi rõ thời gian có hiệu lực. Đại biểu nêu kinh nghiệm Estonia như một gợi mở về quản trị dữ liệu pháp luật.

Thứ hai, khi thay thế hoặc gộp văn bản, cơ quan chủ trì soạn thảo cần lập phụ lục đối chiếu, chỉ rõ từng điều khoản cũ được chuyển đến vị trí nào trong văn bản mới. Phụ lục cần được thông qua cùng văn bản và đăng tải dưới dạng dữ liệu.

Thứ ba, đại biểu đề nghị xây dựng nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) dùng chung phục vụ lập pháp. Trong khi cơ quan thẩm tra có trường hợp chỉ có bảy ngày nghiên cứu hồ sơ, công cụ hỗ trợ tìm kiếm, đối chiếu và phát hiện điểm chưa thống nhất có thể tiết kiệm thời gian. Cơ quan thẩm định, thẩm tra và đại biểu Quốc hội cần được tiếp cận bình đẳng.

Bảo đảm Hiến pháp tối cao, thống nhất hệ thống pháp luật

Cùng với đổi mới công nghệ, các đại biểu tập trung vào nguyên tắc nền tảng của hệ thống pháp luật. Đại biểu Nguyễn Phi Hùng - Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng phân tích quy định về vai trò chi phối, định hướng của năm bộ luật, luật gồm Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự và ba luật tố tụng: dân sự, hình sự, hành chính.

Đại biểu Nguyễn Phi Hùng - Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc hội)

Hiến pháp năm 2013 khẳng định Hiến pháp là đạo luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Đại biểu cũng viện dẫn để lưu ý yêu cầu thống nhất về hiệu lực và nguyên tắc áp dụng pháp luật chuyên ngành.

Trong khi đó, đại biểu Phan Thị Nguyệt Thu - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đồng tình với việc xác định các văn bản nền tảng, gắn với Kết luận số 09-KL/TW ngày 10/3/2026. Theo đại biểu, Bộ luật Dân sự và Bộ luật Hình sự điều chỉnh nhiều quan hệ trong đời sống, từ tài sản, nhân thân, hợp đồng, sở hữu, thừa kế đến trách nhiệm pháp lý.

Kiểm soát quyền lực, ngăn nguy cơ lợi ích nhóm

Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lợi ích nhóm cũng là nội dung được đại biểu Nguyễn Phi Hùng nhấn mạnh. Để thể chế hóa Quy định số 178-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đại biểu kiến nghị bắt buộc có báo cáo giải trình riêng đối với ý kiến không được tiếp thu, nhất là cảnh báo nguy cơ tham nhũng từ Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an.

Đại biểu Phan Thị Nguyệt Thu - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Quốc hội)

Đại biểu đề nghị cụ thể hóa cơ chế xem xét miễn trừ trách nhiệm pháp lý tại Điều 81 đối với cán bộ, công chức tham mưu soạn thảo nếu tuân thủ đúng quy trình, thẩm quyền và không có động cơ vụ lợi. Mục tiêu là bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, nhưng không tạo cơ chế miễn trừ chung cho sai phạm.

Về thí điểm chính sách, đại biểu Tạ Đình Thi - Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đề nghị làm rõ tính đặc thù. Dự thảo quy định thời gian thí điểm không quá ba năm, có thể gia hạn một lần không quá ba năm tiếp theo. Theo đại biểu, cần linh hoạt về không gian và đối tượng, cho phép thí điểm có kiểm soát ở phạm vi hẹp.

Đại biểu Tạ Đình Thi - Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội. (Ảnh: Quốc hội)

Đại biểu Tạ Đình Thi đánh giá cấu trúc dự thảo từ xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra đến tổ chức thi hành là hợp lý, song đề nghị bổ sung cơ chế phản ứng chính sách tại Điều 80. Cần quy định thời hạn để cơ quan có thẩm quyền rà soát, đề xuất sửa đổi khi phát hiện vướng mắc.

Siết an ninh thể chế, minh bạch quy trình ban hành văn bản

Yêu cầu kiểm soát quyền lực được đại biểu Lê Hoàng Anh (Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) đặt trong mối liên hệ với an ninh thể chế. Đại biểu đặt vấn đề ai được ban hành quy phạm, theo quy trình nào và cơ chế nào kiểm soát. Theo ông, ở ba tầng quyền lực gồm quyền làm luật, quyết định ngân sách và ban hành văn bản dưới luật, dự thảo cần quy định chặt chẽ hơn để bảo đảm an ninh pháp lý quốc gia.

Đại biểu nêu ba điểm cần rà soát. Cho phép Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh cả luật có tính nền tảng như Bộ luật Hình sự, trong khi Hiến pháp quy định việc hạn chế quyền con người, quyền công dân phải do luật quy định. Điều 59 chưa có danh mục loại trừ đối với thuế, ngân sách, nợ công.

Đại biểu Lê Hoàng Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Quốc hội)

Từ đó, đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị bỏ cụm từ “luật có tính nền tảng”; bổ sung danh mục loại trừ đối với tội phạm, hình phạt, hạn chế quyền, thuế, dự toán và phân bổ ngân sách, nợ công, tổ chức bộ máy. Với nghị quyết được áp dụng trong thời hạn nhất định, cần quy định tự hết hiệu lực nếu không được Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp gần nhất.

Về an ninh tài chính, đại biểu viện dẫn Hiến pháp, theo đó Quốc hội quyết định dự toán, phân bổ, quyết toán ngân sách và nợ công. Đại biểu đề nghị bổ sung nhóm nghị quyết về các nội dung này và chính sách đầu tư công vào trình tự luật chuyên ngành, có thứ bậc như nghị quyết quy phạm pháp luật của Quốc hội.

Đại biểu kiến nghị luật hóa các khâu bắt buộc gồm đánh giá tác động, lấy ý kiến, thẩm định độc lập và công khai hồ sơ. Hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng hạn quá năm ngày thì không đưa vào kỳ họp; dự thảo cuối cùng gửi chậm cần lùi thời điểm biểu quyết. Những yêu cầu này nhằm hạn chế nguy cơ lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ chi phối quá trình xây dựng văn bản.