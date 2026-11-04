ĐBQH hiến kế khơi thông dòng vốn, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trao đổi về mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm nay, đại biểu Lê Nữ Thùy Dương (Đoàn ĐBQH TP. Đồng Nai) cho biết: Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu tăng trưởng hai con số là thử thách rất lớn. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, cạnh tranh chiến lược và chính sách thuế quan của các nền kinh tế lớn tác động trực tiếp đến thương mại toàn cầu, Việt Nam vẫn đạt kết quả tăng trưởng kinh tế ấn tượng; cân đối kinh tế, thương mại được bảo đảm; thu ngân sách, đầu tư công, FDI, xuất nhập khẩu, du lịch tăng mạnh. Thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh được cắt giảm, nhiều dự án tồn đọng vướng mắc về thủ tục được tháo gỡ, khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, các chính sách miễn, giảm thuế, phí được ban hành kịp thời đã hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, cùng với các chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Niềm tin của nhà đầu tư cũng được củng cố rõ nét, thể hiện qua vốn đầu tư nước ngoài đăng ký 9 tháng đạt khoảng 50 tỷ USD, tăng hơn 76% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng khoảng 30%.

Đại biểu Lê Nữ Thùy Dương

Nữ đại biểu cho rằng, kết quả này có được nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, và sự đồng lòng của Nhân dân. Trong thời gian rất ngắn, các Nghị quyết của Bộ Chính trị với các chủ trương, định hướng lớn, thể hiện tư duy và tầm nhìn chiến lược của Đảng về phát triển kinh tế đã được cụ thể hoá thành các chính sách quan trọng, thiết thực và toàn diện về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, về phát triển kinh tế tư nhân… đang nhanh chóng chuyển hóa thành động lực quan trọng cho tăng trưởng.

“Những kết quả đó khẳng định sức chống chịu, khả năng thích ứng và tiềm năng phát triển của nền kinh tế, tạo nền tảng vững chắc để nền kinh tế bứt phá trong những tháng cuối năm và những năm tiếp theo”, đại biểu Lê Nữ Thùy Dương nhận định.

Khơi thông dòng vốn và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Theo bà Lê Nữ Thùy Dương, những tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026. Đến hết tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 63% kế hoạch, nên phần vốn còn lại chưa giải ngân là tương đối lớn. Do đó, cần đánh giá kịp thời những dự án không có khả năng giải ngân và chuyển sang dự án đang có nhu cầu và tính khả thi cao, nhất là các dự án trọng điểm.

Đại biểu đánh giá cao việc Chính phủ đã xác định mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao, tiếp tục hoàn thiện phương án chấm điểm giải ngân từ kỳ báo cáo tháng 10/2026, tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm trước dịp Tết Dương lịch năm 2027.

Về bài toán chi phí vốn, đại biểu Lê Nữ Thùy Dương chỉ ra rằng, lãi suất cho vay tín dụng đang ở mức cao, thanh khoản của hệ thống ngân hàng còn áp lực và doanh nghiệp còn hạn chế tiếp cận tín dụng. Do đó, cần hướng tín dụng vào đầu tư, xây dựng, sản xuất, kinh doanh của các ngành tạo động lực tăng trưởng; song song với đó là phát triển thị trường vốn trung và dài hạn như trái phiếu, chứng khoán để giảm áp lực cho hệ thống tín dụng ngân hàng.

“Cần có các chính sách ổn định lãi suất thông qua việc thúc đẩy các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động, cắt giảm chi phí, điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận của ngân hàng, từ đó giảm lãi suất cho vay và tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, đồng thời sớm triển khai Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính theo Quyết định số 1413/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để khơi thông nguồn vốn trung và dài hạn. Các tổ chức tín dụng cũng cần rà soát các dự án doanh nghiệp tư nhân đang đầu tư xây dựng có tính hiệu quả và khả thi cao để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, giúp doanh nghiệp sớm hoàn thành các dự án, đưa vào hoạt động; qua đó, việc giải ngân đầu tư cũng như nguồn thu được tạo ra từ các dự án sẽ góp phần đáng kể vào tăng trưởng chung của nền kinh tế”, đại biểu nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đại biểu kiến nghị cần phát huy hiệu quả tổ chức thực thi chính sách từ Trung ương đến địa phương, tháo gỡ các vướng mắc để cộng đồng doanh nghiệp nhanh chóng triển khai đầu tư; tổng rà soát hệ thống pháp luật, xử lý các quy định chồng chéo về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, môi trường, tài sản công; hoàn thiện đầy đủ hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật. Theo đại biểu, đây là những nhiệm vụ có vai trò đặc biệt quan trọng để thể chế hoá các chủ trương, chính sách chiến lược của Đảng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Việc tạo môi trường pháp lý an toàn, thông thoáng và đơn giản hoá thủ tục hành chính sẽ thu hút dòng vốn FDI chất lượng, từ đó phát triển hệ sinh thái đầu tư chất lượng, hiệu quả và bền vững; sử dụng hiệu quả dòng vốn FDI, tăng khả năng hợp tác, liên kết và sức lan tỏa đối với nền kinh tế trong nước, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm cho nền kinh tế.

Ngoài ra, để kích thích tiêu dùng trong nước và nâng cao nội lực của doanh nghiệp, đại biểu cho rằng cần khai thác tốt thị trường hơn 100 triệu dân, nhất là mùa mua sắm, du lịch cuối năm; có giải pháp hỗ trợ kịp thời các ngành sử dụng nhiều lao động; tập trung các chương trình kích cầu tiêu dùng và du lịch nội địa nhân dịp lễ hội, tết cuối năm.

“Tôi tin rằng với quyết tâm cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nền kinh tế sẽ tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, tạo nền tảng vững chắc cho những năm sau tiếp tục tăng tốc, bứt phá; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững và sự thịnh vượng của đất nước”, đại biểu Lê Nữ Thùy Dương bày tỏ.

Kéo dài chính sách cơ cấu nợ, gỡ khó về vật liệu và thuế phí

Còn theo Đại biểu Nguyễn Cao Sơn (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ), hiện nay, các doanh nghiệp vẫn đang chịu sức ép rất lớn về vốn, chi phí và thị trường sức mua yếu, không có nguồn tiền để triển khai các dự án và sản xuất.

Đại biểu đề nghị Ngân hàng Nhà nước khẩn trương chỉ đạo các ngân hàng thương mại kéo dài, mở rộng cơ chế, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đến hết năm 2027 đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do thị trường nhưng sử dụng vốn đúng mục đích, có phương án phục hồi khả thi; mở rộng quy mô, đối tượng của chương trình tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; cho người thuê, mua nhà ở xã hội; giảm phí bảo lãnh dự thầu, phí thực hiện hợp đồng và phí trả nợ trước hạn; khi nghĩa vụ bảo lãnh giảm theo xác nhận của các bên thì giải tỏa ký quỹ tương ứng.

Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Cao Sơn, hiện nay, các doanh nghiệp vẫn đang chịu sức ép rất lớn về vốn, chi phí. Ảnh; quochoi.vn

Liên quan đến lĩnh vực xây dựng, đại biểu Nguyễn Cao Sơn cho biết giá vật liệu, giá nhân công, nhiên liệu tăng đột biến trong khi nhiều công trình trọng điểm triển khai cùng lúc khiến nhà thầu càng làm càng lỗ, do đó, cần ban hành cơ chế điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây lắp đầu tư công ký trước ngày 1/7/2026 theo hướng chia sẻ rủi ro giữa ngân sách và nhà thầu, đề nghị tiếp tục hoàn thiện Luật Địa chất và khoáng sản theo hướng đưa đất thông thường chỉ phù hợp làm vật liệu san lấp, đắp nền ra khỏi danh mục khoáng sản nhóm 4, quản lý theo pháp luật về xây dựng bằng cơ chế chấp thuận phương án khai thác có điều kiện, kiểm soát chặt vị trí, khối lượng, cao độ và nghĩa vụ hoàn thổ – vừa bảo đảm nguồn cung, vừa bảo đảm quản lý tài nguyên và môi trường. Đồng thời, chỉ đạo xử lý dứt điểm thủ tục thăm dò, cấp phép khai thác và nâng công suất khai thác đối với các mỏ cát, mỏ đá làm vật liệu thông thường đã có trong quy hoạch.

Về các chính sách vĩ mô hỗ trợ trực tiếp, đại biểu đồng tình với chủ trương giảm giá điện để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; đồng thời đề nghị giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0% theo phương án đang được xem xét, và kéo dài hỗ trợ thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với dầu diezen, đồng bộ thời gian hỗ trợ với xăng, tạo nguồn lực phục hồi cho sản xuất, vận tải và thi công.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Cao Sơn cho rằng, để giảm giá điện bền vững, cần giảm chi phí đầu tư và vận hành: ưu tiên vốn cho các đường dây truyền tải, trạm biến áp theo Quy hoạch điện 8 điều chỉnh để giải tỏa công suất; có cơ chế vay ưu đãi cho các thiết bị điện nhập khẩu như: thiết bị điện gió, điện mặt trời, thủy điện …