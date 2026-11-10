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Đề xuất bảo vệ quyền hành nghề, bảo đảm an sinh cho hướng dẫn viên du lịch

Thứ Ba, 14:49, 10/11/2026
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VOV.VN - ĐBQH kiến nghị, với hướng dẫn viên du lịch không thuộc diện BHXH bắt buộc, cần hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT và nghiên cứu cơ chế bảo hiểm tai nạn trong thời gian dẫn đoàn, bởi một chuyến đi chỉ kéo dài hai ngày nhưng hậu quả của tai nạn có thể theo người hướng dẫn nhiều năm.

Sáng nay (10/11), Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Góp ý về phần sửa đổi Luật Du lịch, đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc (Đoàn ĐBQH TP.HCM) cho rằng, cùng với cải cách thủ tục, lần sửa luật này cần giải quyết những vướng mắc trực tiếp ảnh hưởng đến cơ hội làm nghề và cuộc sống của hướng dẫn viên.

Hiện cả nước có hơn 49.000 thẻ hướng dẫn viên đã được cấp để hành nghề. Chính sách đối với đội ngũ này sẽ tác động đến chất lượng phục vụ du khách. Vì vậy, đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc đề nghị cần bảo đảm quyền lựa chọn cách thức hành nghề của hướng dẫn viên.

Đối với hướng dẫn viên quốc tế và nội địa, đại biểu cho rằng, khoản 3 Điều 58 yêu cầu có thẻ, có hợp đồng lao động với doanh nghiệp hoặc là hội viên tổ chức xã hội nghề nghiệp, đồng thời có hợp đồng hướng dẫn hoặc văn bản phân công theo chương trình. Như vậy, người có thẻ nhận hướng dẫn từng tour nhưng không có hợp đồng lao động vẫn phải đáp ứng điều kiện hội viên và hợp đồng hướng dẫn. Trong khi đó, dự thảo mới sửa khoản 4 về thẻ, chưa sửa khoản 3 về điều kiện hành nghề.

De xuat bao ve quyen hanh nghe, bao dam an sinh cho huong dan vien du lich hinh anh 1
Đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc (Đoàn ĐBQH TP.HCM). Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu đề nghị làm rõ bản chất pháp lý của hợp đồng hướng dẫn. Theo Điều 13 Bộ luật Lao động, nếu hướng dẫn viên làm việc có trả công, tiền lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của doanh nghiệp thì thỏa thuận đó phải được xác định là hợp đồng lao động dù mang tên hợp đồng hướng dẫn. "Quyền lợi của người lao động không thể phụ thuộc vào tên gọi của hợp đồng. Vì vậy, cần phân biệt rõ quan hệ lao động với dịch vụ hướng dẫn độc lập, xác định trách nhiệm của doanh nghiệp và nghĩa vụ bảo hiểm xã hội theo đúng điều kiện luật định”, đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc đề nghị.

Đại biểu cũng đề nghị bảo đảm việc tham gia hội trên cơ sở tự nguyện, hội cần thu hút hội viên bằng chất lượng bồi dưỡng chuyên môn, hỗ trợ việc làm và bảo vệ quyền lợi. Quyền tự chủ phải gắn với trách nhiệm rõ ràng. Luật cần quy định nội dung tối thiểu của hợp đồng lao động về công việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, xác định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức chương trình và hướng dẫn viên.

Bên cạnh đó, đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc cũng đề nghị công nhận đúng kết quả đào tạo, tránh buộc người học học lại. Đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc công nhận trình độ trên cơ sở văn bản, phụ lục văn bản, văn bằng và thông tin đào tạo được xác thực, cụ thể hóa trong quy định về hồ sơ. Việc công nhận phải dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng của nghề, người học cần biết rõ từ khi chọn trường rằng chương trình mình theo học đáp ứng điều kiện nghề nghiệp nào.

Ngoài ra, đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc cũng cho rằng, cần bảo đảm an sinh phù hợp với người làm nghề theo từng loại tour. Cho rằng, thời lượng chuyến đi và tên gọi hợp đồng chưa đủ để xác định nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, đại biểu cũng nhận định, cần xem xét bản chất quan hệ làm việc và các điều kiện luật định. Từ đó, đại biểu đề nghị bổ sung trách nhiệm của doanh nghiệp đồng bộ với quyền của hướng dẫn viên về thanh toán thù lao, bảo đảm an toàn và thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm theo pháp luật. Giao Chính phủ hướng dẫn rõ tiêu chí xác định quan hệ lao động giữa hướng dẫn viên và doanh nghiệp lữ hành.

Với người không thuộc diện bảo hiểm xã hội bắt buộc, cần hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và nghiên cứu cơ chế bảo hiểm tai nạn trong thời gian dẫn đoàn, bởi một chuyến đi chỉ kéo dài hai ngày nhưng hậu quả của tai nạn có thể theo người hướng dẫn nhiều năm.

Cùng góp ý về Luật Du lịch, đại biểu Nguyễn Đặng Ân (Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn) nhận định, dự thảo quy định khu du lịch thuộc một xã thì cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định, khu du lịch thuộc từ hai xã trở lên thì UBND cấp tỉnh thành lập hội đồng thẩm định.

De xuat bao ve quyen hanh nghe, bao dam an sinh cho huong dan vien du lich hinh anh 2
Đại biểu Nguyễn Đặng Ân (Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn). Ảnh: quochoi.vn

Tán thành việc xác định rõ trách nhiệm, nhưng đại biểu đề nghị cân nhắc lấy số đơn vị hành chính cấp xã làm tiêu chí duy nhất để lựa chọn hình thức thẩm định. Bởi, một khu du lịch nằm trong một xã vẫn có thể có quy mô lớn, liên quan đến rừng, di sản, môi trường, hạ tầng và nhiều chủ thể quản lý; ngược lại, khu du lịch trải trên hai xã chưa chắc phức tạp hơn.

Do dó, đại biểu đề nghị quy định cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh là đầu mối thẩm định; việc thành lập hội đồng liên ngành căn cứ vào tính chất, quy mô và yêu cầu phối hợp chuyên ngành của khu du lịch, do UBND cấp tỉnh quyết định. Cách thiết kế này vừa bảo đảm thẩm định thực chất, vừa tránh phát sinh hội đồng và thủ tục không cần thiết chỉ vì ranh giới hành chính.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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